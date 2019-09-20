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  • Ömer Üründül Slovan Bratislava - Beşiktaş maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 20.09.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 10:22
Ömer Üründül Slovan Bratislava - Beşiktaş maçını değerlendirdi

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında , deplasmanda Slovakya'nın takımına 4-2 mağlup oldu. Ev sahibi Slovan Bratislava'ya galibiyeti getiren golleri Andrez Sporar (2), Ljubicic ve Rharsalla kaydederken, Beşiktaş'ın gollerini Adem Ljajic penaltıdan ve Vasil Bozhikov kendi kalesine attı. Beşiktaş bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi gruplarına puansız başladı.

Ömer Üründül Slovan Bratislava - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi yazarı , - maçını analiz etti. İşte Ömer Üründül'ün yazısı...

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Ömer Üründül Slovan Bratislava - Beşiktaş maçını değerlendirdi

kadro kalitesi açısından rakibinden üç gömlek üstündü. Abdullah Avcı, Başakşehir benzeri bir 90 dakika sergiledi.

Ömer Üründül Slovan Bratislava - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ayağa paslarla topa sürekli sahip olup ofansif girişimleri uygulamak genel stratejiydi. Tek fark pas trafiği birinci bölgeden değil ikinci bölgeden başlıyordu.

Ömer Üründül Slovan Bratislava - Beşiktaş maçını değerlendirdi

90 dakika oyunu domine ettiler. Yenik durumdan bir penaltı bir de rakibin kendi kalesine attığı golle öne geçtiler.

Ömer Üründül Slovan Bratislava - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Sonra büyük avantajı değerlendirmeyip dört gol yiyerek ağır bir yenilgiye uğradılar. Eğer bu maçtan gerekli dersler çıkarılmazsa Beşiktaş'ın önümüzdeki haftalarda çok başı ağırır.

Ömer Üründül Slovan Bratislava - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bu kadar felaket bir takım savunmasının benzerini son zamanlarda hiç görmedim... Aslında gördüm Gaziantep'te! Hiç ders çıkarılmamış.

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