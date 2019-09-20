Ömer Üründül Slovan Bratislava - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Ömer Üründül bugünkü yazısında, Slovan Bratislava - Beşiktaş maçını kaleme aldı. UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava takımına 4-2 mağlup oldu. Ev sahibi Slovan Bratislava'ya galibiyeti getiren golleri Andrez Sporar (2), Ljubicic ve Rharsalla kaydederken, Beşiktaş'ın gollerini Adem Ljajic penaltıdan ve Vasil Bozhikov kendi kalesine attı. Beşiktaş bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi gruplarına puansız başladı. SABAH Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Slovan Bratislava - Beşiktaş maçını analiz etti. İşte Ömer Üründül'ün yazısı... Beşiktaş kadro kalitesi açısından rakibinden üç gömlek üstündü. Abdullah Avcı, Başakşehir benzeri bir 90 dakika sergiledi. Ayağa paslarla topa sürekli sahip olup ofansif girişimleri uygulamak genel stratejiydi. Tek fark pas trafiği birinci bölgeden değil ikinci bölgeden başlıyordu. 90 dakika oyunu domine ettiler. Yenik durumdan bir penaltı bir de rakibin kendi kalesine attığı golle öne geçtiler. Sonra büyük avantajı değerlendirmeyip dört gol yiyerek ağır bir yenilgiye uğradılar. Eğer bu maçtan gerekli dersler çıkarılmazsa Beşiktaş'ın önümüzdeki haftalarda çok başı ağırır. Bu kadar felaket bir takım savunmasının benzerini son zamanlarda hiç görmedim... Aslında gördüm Gaziantep'te! Hiç ders çıkarılmamış.