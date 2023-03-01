OMUZA OMUZA KAMPANYASI CANLI İZLE A SPOR: Omuz Omuza Türkiye Kampanyasına kimler katılacak, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OMUZ OMUZA DEPREM YARDIM KAMPANYASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Futbol ailesi, depremzedelere destek için bu akşam bir kez daha "Omuz omuza" verecek. Saat 20.00'de başlayacak ve 01.00'e kadar sürecek canlı yayın A Spor'un da aralarında bulunduğu 6 spor kanalından ekrana gelecek.

15 Haziran'a kadar devam edecek olan bağış kampanyasının fitili ateşlenirken gelir, depremzedelerin barınma ihtiyacı için kullanılacak. Süper Lig kulüplerinin yanı sıra, Türkiye'de forma giyen eski yıldızlar, Avrupa ve dünya futbolunun eski ve yeni efsaneleri geceye renk katacak.