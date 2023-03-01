OMUZA OMUZA KAMPANYASI CANLI İZLE A SPOR: Omuz Omuza Türkiye Kampanyasına kimler katılacak, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Omuz Omuza Türkiye Kampanyası canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar bu anlamlı geceyi takip etmek istiyor. A Spor ile 5 farklı spor kanalının da yayınını yapacağı, futbol ailesinin depremzedelere destek vereceği bu anlamlı program, gece yarısına kadar sürecek. Vatandaşlar, "Omuz Omuza Türkiye Kampanyası kimler katılacak, Omuz Omuza Türkiye Kampanyası ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. 15 Haziran'a kadar devam edecek olan bağış kampanyası devam edecekken, özel isimler programa katılacak. İşte Omuza Omuza kampanyası izle ekranı A SPOR