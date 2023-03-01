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Haberler Galeri OMUZA OMUZA KAMPANYASI CANLI İZLE A SPOR: Omuz Omuza Türkiye Kampanyasına kimler katılacak, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 01.03.2023 18:25 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 18:25

OMUZA OMUZA KAMPANYASI CANLI İZLE A SPOR: Omuz Omuza Türkiye Kampanyasına kimler katılacak, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Omuz Omuza Türkiye Kampanyası canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar bu anlamlı geceyi takip etmek istiyor. A Spor ile 5 farklı spor kanalının da yayınını yapacağı, futbol ailesinin depremzedelere destek vereceği bu anlamlı program, gece yarısına kadar sürecek. Vatandaşlar, "Omuz Omuza Türkiye Kampanyası kimler katılacak, Omuz Omuza Türkiye Kampanyası ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. 15 Haziran'a kadar devam edecek olan bağış kampanyası devam edecekken, özel isimler programa katılacak. İşte Omuza Omuza kampanyası izle ekranı A SPOR

OMUZA OMUZA KAMPANYASI CANLI İZLE A SPOR: Omuz Omuza Türkiye Kampanyasına kimler katılacak, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Omuz Omuza Türkiye Kampanyası kimler katılacak, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? gibi sorular yanıt aramakta. Futbol ailesi depremzedelere yardım için bir araya gelecekken, katılımcılar arsında Arsene Wenger, Pep Guardiola gibi isimler yer alıyor. İşte A Spor canlı yayın ekranı ile Omuz Omuza kampanyası canlı izle

OMUZA OMUZA KAMPANYASI CANLI İZLE A SPOR: Omuz Omuza Türkiye Kampanyasına kimler katılacak, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OMUZ OMUZA DEPREM YARDIM KAMPANYASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Futbol ailesi, depremzedelere destek için bu akşam bir kez daha "Omuz omuza" verecek. Saat 20.00'de başlayacak ve 01.00'e kadar sürecek canlı yayın A Spor'un da aralarında bulunduğu 6 spor kanalından ekrana gelecek.

15 Haziran'a kadar devam edecek olan bağış kampanyasının fitili ateşlenirken gelir, depremzedelerin barınma ihtiyacı için kullanılacak. Süper Lig kulüplerinin yanı sıra, Türkiye'de forma giyen eski yıldızlar, Avrupa ve dünya futbolunun eski ve yeni efsaneleri geceye renk katacak.

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OMUZA OMUZA KAMPANYASI CANLI İZLE A SPOR: Omuz Omuza Türkiye Kampanyasına kimler katılacak, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ülkenin güney doğusunda yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından futbol dünyası tek yürek olmuştu… TFF, kulüpler ve futbolcular yaptıkları bağışlar, topladıkları yardım kolileri, deprem bölgesine ulaştırılan çadır, konteyner ve portatif tuvaletlerle yaşanan sıkıntılı sürece destek olmaya çalışmıştı. Futbol dünyası şimdi 'Omuz Omuza' diyerek, kampanyayı farklı bir boyuta taşıyacak.

OMUZA OMUZA KAMPANYASI CANLI İZLE A SPOR: Omuz Omuza Türkiye Kampanyasına kimler katılacak, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OMUZ OMUZA KAMPANYASI BAĞIŞ MİKTARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Omuz Omuza kampanyası bağış miktarı açıklandıkça haberimizin içerisinde olacaktır. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden veya aşağıda yer alan canlı yayın ekranından takip edebilirsiniz.

OMUZA OMUZA KAMPANYASI CANLI İZLE A SPOR: Omuz Omuza Türkiye Kampanyasına kimler katılacak, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FUTBOL DÜNYASINDAN ÖZEL İSİMLER YER ALACAK

Süper Lig'de yer alan 19 takım, temsilcileriyle gecede yer alacak. F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yerli ve yabancı futbolcuları canlı yayında hazır bulunacak.

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