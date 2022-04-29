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Haberler Galeri Orkun Kökçü, Cengiz Ünder'i üzdü! Feyenoord, Marsilya'yı devirdi
Giriş Tarihi: 29.04.2022 00:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 00:33

Orkun Kökçü, Cengiz Ünder'i üzdü! Feyenoord, Marsilya'yı devirdi

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, sahasında Cengiz Ünder'in takımı Marsilya'yı 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti. Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri Cyriel Dessers (2) ve Luis Sinisterra kaydetti.

Orkun Kökçü, Cengiz Ünder’i üzdü! Feyenoord, Marsilya’yı devirdi

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Feyenoord, Marsilya'yı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etti.

Orkun Kökçü, Cengiz Ünder’i üzdü! Feyenoord, Marsilya’yı devirdi

Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri 18' ve 46'da Cyriel Dessers ile 20'de Luis Sinisterra kaydetti. Marsilya'nın gollerini ise 28'de Cheikh Bamba Dieng ve 40'da Gerson attı.

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Orkun Kökçü, Cengiz Ünder’i üzdü! Feyenoord, Marsilya’yı devirdi

Feyenoord'da milli futbolcu Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 82'de yerini Jorrit Hendrix'e bıraktı.

Orkun Kökçü, Cengiz Ünder’i üzdü! Feyenoord, Marsilya’yı devirdi

Marsilya'dadi bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder, maça yedek başlarken forma şansı bulamadı.

Orkun Kökçü, Cengiz Ünder’i üzdü! Feyenoord, Marsilya’yı devirdi

UEFA Konferans Ligi yarı finalin bir diğer maçında ise Leicester City, konuk ettiği Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Roma ile 1-1 berabere kaldı.

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