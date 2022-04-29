Orkun Kökçü, Cengiz Ünder’i üzdü! Feyenoord, Marsilya’yı devirdi

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Feyenoord, Marsilya'yı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etti. Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri 18' ve 46'da Cyriel Dessers ile 20'de Luis Sinisterra kaydetti. Marsilya'nın gollerini ise 28'de Cheikh Bamba Dieng ve 40'da Gerson attı. Feyenoord'da milli futbolcu Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 82'de yerini Jorrit Hendrix'e bıraktı. Marsilya'dadi bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder, maça yedek başlarken forma şansı bulamadı. UEFA Konferans Ligi yarı finalin bir diğer maçında ise Leicester City, konuk ettiği Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Roma ile 1-1 berabere kaldı. İtalya temsilcisinin 15. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçtiği mücadelede, İngiltere ekibine beraberliği getiren golü ise 67. dakikada Gianluca Mancini (kendi kalesine) kaydetti. UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Eintracht Frankfurt, deplasmanda West Ham'ı 24' Michail Antonio ve Daichi Kamada'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Leipzig, sahasında Rangers'ı Angelino'nun golüyle 1-0 mağlup etti.