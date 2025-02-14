Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de! İspanya La Liga karşılaşması

Osasuna - Real Madrid karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın yayın kanalı ve saatini not etti. İlk 11 kadrosunda gözler Arda Güler'e dönerken milli futbolcumuzun süre alıp almayacağı merak konusu. Peki; La Liga Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?