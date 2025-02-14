Giriş Tarihi: 14.02.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
10:41
Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de! İspanya La Liga karşılaşması
İspanya La Liga mücadelesinde Osasuna, Real Madrid'i ağırlıyor. Ligde lider konumda olan Real Madrid son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısındaydı. 3-2 skorla mücadeleyi kazanan ekip iki ligde de puan artırma hedefinde. Öte yandan milli yıldız Arda Güler bu maçta oynayacak mı merak konusu. Peki; Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?