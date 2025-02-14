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Haberler Galeri Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de! İspanya La Liga karşılaşması
Giriş Tarihi: 14.02.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:41

Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de! İspanya La Liga karşılaşması

İspanya La Liga mücadelesinde Osasuna, Real Madrid'i ağırlıyor. Ligde lider konumda olan Real Madrid son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısındaydı. 3-2 skorla mücadeleyi kazanan ekip iki ligde de puan artırma hedefinde. Öte yandan milli yıldız Arda Güler bu maçta oynayacak mı merak konusu. Peki; Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de! İspanya La Liga karşılaşması

Osasuna - Real Madrid karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın yayın kanalı ve saatini not etti. İlk 11 kadrosunda gözler Arda Güler'e dönerken milli futbolcumuzun süre alıp almayacağı merak konusu. Peki; La Liga Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de! İspanya La Liga karşılaşması

OSASUNA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga 24. haftasında oynanacak Osasuna - Real Madrid maçı 15 Şubat Cumartesi günü TSİ 18.15'te oynanacak.

Maç yayını S Sport ekranlarında olacak.

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Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de! İspanya La Liga karşılaşması

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Geçtiğimiz maçlarda olduğu üzere Arda Güler'in maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Maçın ilerleyen dakikalarında milli yıldızın süre alması beklenenler arasında.

Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de! İspanya La Liga karşılaşması

MANCHESTER CİTY İLE RÖVANŞA ÇIKACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi için Manchester City ile karşılaşan Real Madrid ilk maçı 3-2 geçti. Rövanş karşılaşmasına çıkacak avantajlı takım 19 Şubat günü ikinci maçını oynayacak.

Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de! İspanya La Liga karşılaşması
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