Ozan Tufan 'Yunanistan' diye seslenmişti! Pelkas'tan cevap geldi

"BÜTÜN GÜCÜMÜ GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Son olarak sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Pelkas, "Bu süreçten bir an önce dönülüp, taraftarlarımızı stadımızda görmek istiyorum. Emin olsunlar ki, maçlarda hatta antrenmanlarda yüzde yüzümü her zaman vereceğim. En iyi şekilde her özelliğimi geliştirip, antrenmanlara da hazır şekilde çıkıp, saha da her şeyimi vermeyi düşünüyorum. Bütün gücümü göstermek istiyorum. Şampiyonluk için oynayacağız. Onları mutlu edeceğiz. Çok uzun zaman oldu, Fenerbahçe bu tadı yaşamıyor. Emin olsunlar ki, elimizden gelenin en iyisini sahaya koyup, onları mutlu etmek istiyoruz" dedi.