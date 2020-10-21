Ozan Tufan 'Yunanistan' diye seslenmişti! Pelkas'tan cevap geldi

"GOLDEN SONRA OZAN'A KOŞTUM"

Güzel bir oyuncu grubu olduklarını vurgulayan Pelkas, "İyi insanlardan oluşan bir grup. Bunu en başından itibaren hissediyorsunuz. Takım arkadaşlarım bu konuda bana yardımcı olacaklardır. Saha içinde birlikte olmak önemli ama en önemlisi saha dışında bir aile olabilmek. Bana göre en doğru olan bu. Takımdaki arkadaşlık gördüğüm kadarıyla çok güzel. Çok iyi şekilde ilerliyor. Zamanla daha da sıkılaşacağına inanıyorum. Tabi ki ne zaman gol atsanız, moral motivasyonunuz çok yükseklerde oluyor. Tabi ki ben golden sonra Ozan'a koştum ve teşekkür ettim. Çok güzel bir asist yaptı. Yeni gelen oyuncular için ilk maçlar önemlidir. Golle başladığınızda kendinize özgüven katarsınız" açıklamasını yaptı.