Giriş Tarihi: 20.01.2024 08:02
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
08:03
Pendikspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Pendikspor Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler
Beşiktaş, Süper Lig 21. haftasında Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlıların yeni teknik direktörü Fernando Santos ilk 11'i ve stratejisi şimdiden konuşulmaya başladı. Pendikspor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı, saati, muhtemel 11'leri taraftarların gündeminde. Gidişatını değiştirmek isteyen Kara Kartal, yeni isimlerle toparlanmaya başlıyor. Peki, Pendikspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...