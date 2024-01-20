Pendikspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Pendikspor Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler

Pendikspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Deplasmana gidecek siyah beyazlılar hazırlıklarını tamamladı. Ligde yükselişe geçmek isteyen takım yeni teknik adamla birlikte hedefe kilitlendi. Bu noktada İstanbullu ekip karşısında galibiyete odaklanan Beşiktaş'ın ilk 11'i en çok merak edilenler arasında. Peki; Pendikspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...