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Giriş Tarihi: 20.01.2024 08:02 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 08:03

Pendikspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Pendikspor Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Süper Lig 21. haftasında Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlıların yeni teknik direktörü Fernando Santos ilk 11'i ve stratejisi şimdiden konuşulmaya başladı. Pendikspor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı, saati, muhtemel 11'leri taraftarların gündeminde. Gidişatını değiştirmek isteyen Kara Kartal, yeni isimlerle toparlanmaya başlıyor. Peki, Pendikspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...

Pendikspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Pendikspor Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler

Pendikspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Deplasmana gidecek siyah beyazlılar hazırlıklarını tamamladı. Ligde yükselişe geçmek isteyen takım yeni teknik adamla birlikte hedefe kilitlendi. Bu noktada İstanbullu ekip karşısında galibiyete odaklanan Beşiktaş'ın ilk 11'i en çok merak edilenler arasında. Peki; Pendikspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

Pendikspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Pendikspor Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler

Pendikspor Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Trendyol Süper Lig 21. haftasında oynanacak Pendikspor Beşiktaş maçı 20 Ocak Cumartesi saat 19.00'da Pendik Stadı'nda gerçekleşecek.

Rakibini yenmesi halinde bu sezon ligde ilk defa 3 maçlık galibiyet serisi yakalayacak siyah beyazlılarda 7 eksik bulunuyor.

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Pendikspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Pendikspor Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler

Pendikspor Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda?

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.

Heyecanlı mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Pendikspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Pendikspor Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler

İşte Beşiktaş'ın Muhtemel 11'i

Mert; Svensson, Tayyip, Zaynutdinov, Umut; Demir Ege Tıknaz, Necip Uysal; Milot Rashica, Gedson Fernandes, Semih; Cenk

Pendikspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Pendikspor Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler

Fernando Santos'tan Transfer Açıklaması

Transfer çalışmalarıyla ilgili görüşlerini aktaran Fernando Santos, "Beşiktaş'a 2-3 oyuncu getirmeyi düşünüyoruz. Oyuncularla ilgili yorum yapamam. Buraya iyi oyuncular getireceğiz. Şu an buradaki oyuncularıma odaklanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

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