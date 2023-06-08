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Haberler Galeri Pendikspor Bodrumspor maçı canlı izle şifresiz kesintisiz: Süper Lig'e çıkan son takım belli olacak! Pendikspor Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.06.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 13:54

Pendikspor Bodrumspor maçı canlı izle şifresiz kesintisiz: Süper Lig'e çıkan son takım belli olacak! Pendikspor Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Pendikspor Bodrumspor canlı izle ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak takımı belirleyecek olan maç için heyecan dorukta. Tek maç üzerinden oynanacak eleme maçının beraberlik ile bitmesi halinde uzatma devrelerine geçilecek. Akhisar Belediye Stadı'nda oynanacak maçın galibi, Süper Lig'e çıkacak sonuncu takım olacak. Sporseverler, "Pendikspor Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyorlar. Maç TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte Pendikspor Bodrumspor maçı canlı izle ekranı

Pendikspor Bodrumspor maçı canlı izle şifresiz kesintisiz: Süper Lig’e çıkan son takım belli olacak! Pendikspor Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Pendikspor Bodrumspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta sorusu sporseverler tarafından araştırılıyor. Samsunspor ve Rizespor'un Süper Lig'e yükselmesinden sonra play-off finali bu akşam Akhisar Belediye Stadı'nda oynanacak ve Süper Lig'e çıkan son takım belli olacak. İşte Pendikspor Bodrumspor canlı izle ekranı şifresiz

Pendikspor Bodrumspor maçı canlı izle şifresiz kesintisiz: Süper Lig’e çıkan son takım belli olacak! Pendikspor Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta?

PENDİKSPOR BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor Bodrumspor maçı 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Akhisar Belediye Stadı'nda oynanacak.

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Pendikspor Bodrumspor maçı canlı izle şifresiz kesintisiz: Süper Lig’e çıkan son takım belli olacak! Pendikspor Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta?

PENDİKSPOR BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Pendikspor Bodrumspor maçı canlı izle şifresiz kesintisiz: Süper Lig’e çıkan son takım belli olacak! Pendikspor Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta?

PENDİKSPOR BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

Pendikspor Bodrumspor maçı canlı izle şifresiz kesintisiz: Süper Lig’e çıkan son takım belli olacak! Pendikspor Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta?

MUHTEMEL 11'LER

Bodrumspor:

Diogo Sousa, Süleyman Özdamar, Eren Albayrak, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Erkan Değişmez, Samet Yalçın, Celal Dumanlı, Kenan Özer, Gökdeniz Bayrakdar

Pendikspor:

Burak Öğür, Murat Akça, Tarık Tekdal, Ferhat Öztorun, Ahmed Ildız, Adrien Regattin, Aias Aosman, Hasan Kılıç, Gökcan Kaya, Görkem Bitin, Thuram

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