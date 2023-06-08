Pendikspor Bodrumspor maçı canlı izle şifresiz kesintisiz: Süper Lig’e çıkan son takım belli olacak! Pendikspor Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Pendikspor Bodrumspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta sorusu sporseverler tarafından araştırılıyor. Samsunspor ve Rizespor'un Süper Lig'e yükselmesinden sonra play-off finali bu akşam Akhisar Belediye Stadı'nda oynanacak ve Süper Lig'e çıkan son takım belli olacak. İşte Pendikspor Bodrumspor canlı izle ekranı şifresiz