Pepe'den sonra Ljajic de...

Portekizli stoperi Pepe ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta şimdi de Adem Ljajic'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Pepe ile Beşiktaş'ın yollarının ayrılması Çizme'de de geniş yankı uyandırdı. Milliyet'in haberine göre İtalyanlar siyah-beyazlıların Torino'dan kiraladığı Sırp futbolcu Adem Ljajic'in kalıcı transferinin riske girdiği yorumlarını yaptılar. Kulübün yaşadığı maddi sıkıntıların, 6.5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunmasına karşın 26 yaşındaki oyuncunun transferini zorlaştırabileceğine dikkat çektiler. 'ADEM LJAJİC, TORİNO'YA DÖNEBİLİR' Calciomercato 'Ljajic geri dönebilir' başlığıyla yaptığı haberinde şu değerlendirmelere yer verdi: 'Adem Ljajic tekrar geri dönerek yeniden Torino forması giyebilir. Herşey, Beşiktaş'ı vuran ekonomik krizin durumuna bağlı olacak.' 'Pepe'nin sözleşmesi bu sıkıntılar yüzünden feshedildi ve hala ödenmesi gereken maaşlar olduğu ortaya çıktı.' 'Torino, Beşiktaş'ta olanları yakından takip ediyor. Çünkü bir çözüm bulunamazsa Ljajic'in Ocak'ta dönmesi söz konusu olabilecek.'