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'den sonra de...

Portekizli stoperi ile yollarını ayıran 'ta şimdi de Adem 'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 18.12.2018 12:36 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 12:40
Pepe'den sonra Ljajic de...

ile 'ın yollarının ayrılması Çizme'de de geniş yankı uyandırdı.

Pepe'den sonra Ljajic de...

Milliyet'in haberine göre İtalyanlar siyah-beyazlıların Torino'dan kiraladığı Sırp futbolcu Adem 'in kalıcı transferinin riske girdiği yorumlarını yaptılar.

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Pepe'den sonra Ljajic de...

Kulübün yaşadığı maddi sıkıntıların, 6.5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunmasına karşın 26 yaşındaki oyuncunun transferini zorlaştırabileceğine dikkat çektiler.

Pepe'den sonra Ljajic de...

'ADEM LJAJİC, TORİNO'YA DÖNEBİLİR'

Calciomercato ' geri dönebilir' başlığıyla yaptığı haberinde şu değerlendirmelere yer verdi:

Pepe'den sonra Ljajic de...

"Adem tekrar geri dönerek yeniden Torino forması giyebilir. Herşey, 'ı vuran ekonomik krizin durumuna bağlı olacak."

Pepe'den sonra Ljajic de...

"'nin sözleşmesi bu sıkıntılar yüzünden feshedildi ve hala ödenmesi gereken maaşlar olduğu ortaya çıktı."

Pepe'den sonra Ljajic de...

"Torino, 'ta olanları yakından takip ediyor. Çünkü bir çözüm bulunamazsa 'in Ocak'ta dönmesi söz konusu olabilecek."

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