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, 3 liye hayran kaldı!

'de Teknik Direktör , yapılan ilk idmanların ardından 3 futbolcudan oldukça etkilendi. İşte o isimler ve detayları...

Giriş Tarihi: 02.07.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 02.07.2018 10:43
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, 3 liye hayran kaldı!
Phillip Cocu, 3 Fenerbahçeliye hayran kaldı!

'de rüzgarı esiyor. Hollandalı teknik adam sarı lacivertlilerin oyun mantelitesini baştan aşağıya değiştirmek için çalışıyor.

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, 3 liye hayran kaldı!
Phillip Cocu, 3 Fenerbahçeliye hayran kaldı!

'nun bugüne kadar gözüne en çok giren isimler belli oldu.

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, 3 liye hayran kaldı!
Phillip Cocu, 3 Fenerbahçeliye hayran kaldı!

Antrenmanlardan arda kalan zamanlarda geçen sezonun maç kasetlerini izlemeye devam eden Cocu, oyuncularla bire bir görüşerek hatalarını anlatıyor.

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, 3 liye hayran kaldı!
Phillip Cocu, 3 Fenerbahçeliye hayran kaldı!

'nun bugüne kadar gözüne en çok giren isimler ise...

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Phillip Cocu, 3 Fenerbahçeliye hayran kaldı!

Mehmet Ekici

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Phillip Cocu, 3 Fenerbahçeliye hayran kaldı!

Eljif Elmas

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, 3 liye hayran kaldı!
Phillip Cocu, 3 Fenerbahçeliye hayran kaldı!

Josef de Souza

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