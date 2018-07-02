Phillip Cocu, 3 Fenerbahçeliye hayran kaldı!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu, yapılan ilk idmanların ardından 3 futbolcudan oldukça etkilendi. İşte o isimler ve detayları... Fenerbahçe'de Phillip Cocu rüzgarı esiyor. Hollandalı teknik adam sarı lacivertlilerin oyun mantelitesini baştan aşağıya değiştirmek için çalışıyor. Phillip Cocu'nun bugüne kadar gözüne en çok giren isimler belli oldu. Antrenmanlardan arda kalan zamanlarda geçen sezonun maç kasetlerini izlemeye devam eden Cocu, oyuncularla bire bir görüşerek hatalarını anlatıyor. Phillip Cocu'nun bugüne kadar gözüne en çok giren isimler ise... Mehmet Ekici Eljif Elmas Josef de Souza