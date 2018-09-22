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, derbisi 11'ini belirledi

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb mağlubiyeti sonrası gözler derbiye çevrildi! Sarı lacivertli takımın teknik direktörü , karşısında sahaya süreceği 11'i belirledi.

Giriş Tarihi: 22.09.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 10:59
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, derbisi 11'ini belirledi
Phillip Cocu, Beşiktaş derbisi 11'ini belirledi

Fenerbahçe teknik direktörü peş peşe gelen başarısız sonuçlar neticesinde kadroda yine radikal değişimlere imza atacak.

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, derbisi 11'ini belirledi
Phillip Cocu, Beşiktaş derbisi 11'ini belirledi

Hollandalı teknik adam sakat futbolcuların yanı sıra performans olarak yeterli patlamayı yapamayan futbolcuları yedek soyunduracak.

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, derbisi 11'ini belirledi
Phillip Cocu, Beşiktaş derbisi 11'ini belirledi

İşte Cocu'nun muhtemel derbi kadrosu...

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, derbisi 11'ini belirledi
Phillip Cocu, Beşiktaş derbisi 11'ini belirledi

Volkan Demirel

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Phillip Cocu, Beşiktaş derbisi 11'ini belirledi

Şener Özbayraklı

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, derbisi 11'ini belirledi
Phillip Cocu, Beşiktaş derbisi 11'ini belirledi

Diego Reyes

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, derbisi 11'ini belirledi
Phillip Cocu, Beşiktaş derbisi 11'ini belirledi

Roman Neustadter

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