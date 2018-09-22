Phillip Cocu, Beşiktaş derbisi 11'ini belirledi

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb mağlubiyeti sonrası gözler derbiye çevrildi! Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Phillip Cocu, Beşiktaş karşısında sahaya süreceği 11'i belirledi. Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu peş peşe gelen başarısız sonuçlar neticesinde kadroda yine radikal değişimlere imza atacak. Hollandalı teknik adam sakat futbolcuların yanı sıra performans olarak yeterli patlamayı yapamayan futbolcuları yedek soyunduracak. İşte Cocu'nun muhtemel derbi kadrosu... Volkan Demirel Şener Özbayraklı Diego Reyes Roman Neustadter