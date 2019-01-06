Pistleri ağlatan patronlar

CEM HAKKO ( VAKKO YÖNETİM KURULU BAŞKANI)



Yaşadığınızı hissediyorsunuz

-Araba yarışına eğitimimi sürdürürken İsviçre'de başladım.

-İlk yarışıma katıldığımda 17 yaşımdaydım. Ailemin haberi yoktu. Uzun süre haberleri olmadı. Dünya Şampiyonası'na katılacağım zaman söyledim. Tabii ki ilk duyduklarında korktular, endişelendiler. Ancak onlara bu yarışmaların trafikte araba kullanmaktan daha güvenli olduğunu anlattım.

-Bence araba yarışına katılan herkes arabanın ne kadar tehlikeli olduğunu idrak eder. Ve çok daha dikkat ederek araba kullanır.

-Ralli, karting, Formula 3 ve motocross yaptım bugüne kadar.

Motocross'u oğlum yapmaya başladı. Ben de bir baba olarak tedirgin oluyorum. Dedim ki bu böyle olmayacak ben de yarışmaya başladım. Tabii ki oğlum öndeydi ben arkadaydım. En azından ben kendimle uğraşmaktan onun için korkmaya fırsat bulamadım.

