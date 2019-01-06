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ağlatan patronlar

Onlar Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin tepesindeki isimler. Kimi tekstil, kimi maden kimi ise seramik sektöründe... En büyük ortak noktaları ise araba yarışları! Pistlerde fırtına gibi esen beş patronla konuştuk. Hepsi "Ralliler trafikten daha az tehlikeli, yarışlar sayesinde iş hayatında daha rahat karar alabiliyoruz" diyor

İDİL DEMİREL
İDİL DEMİREL Spor galerileri
Giriş Tarihi: 06.01.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 06.01.2019 11:49
Pistleri ağlatan patronlar

Onlar Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin tepesindeki isimler. Kimi tekstil, kimi maden kimi ise seramik sektöründe... En büyük ortak noktaları ise araba yarışları! Pistlerde fırtına gibi esen beş patronla konuştuk. Hepsi "Ralliler trafikten daha az tehlikeli, yarışlar sayesinde iş hayatında daha rahat karar alabiliyoruz" diyor.

Pistleri ağlatan patronlar

Önümüzdeki ay Bahreyn'de düzenlenecek bir yarış, Ferrari Challenge. Ve o yarışa katılacak Türkiye'den bir patron: Murat Çuhadaroğlu. Metal sanayii alanında faaliyet gösteren Çuhadaroğlu Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı.

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Pistleri ağlatan patronlar

Murat Bey'in hikayesi bize "Acaba yarış tutkusu olan başka patronlar da var mıdır" sorusunu sorduruyor ve soruşturmaya başlıyoruz. Görüyoruz ki Çuhadaroğlu tek değil, birçok şirket sahibi ve üst düzey yöneticinin en büyük hobisi haline gelmiş pistlerin tozunu attırmak.

Pistleri ağlatan patronlar

Cem Hakko, Uğur Fatinoğlu, Mustafa Çakal, Erhan Güral... Beş isimle de konuştuk. Araba yarışlarına nasıl merak sardılar, çevrelerinden ne gibi tepkiler alıyorlar hepsini masaya yatırdık.

Pistleri ağlatan patronlar

CEM HAKKO ( VAKKO YÖNETİM KURULU BAŞKANI)

Yaşadığınızı hissediyorsunuz

-Araba yarışına eğitimimi sürdürürken İsviçre'de başladım.

-İlk yarışıma katıldığımda 17 yaşımdaydım. Ailemin haberi yoktu. Uzun süre haberleri olmadı. Dünya Şampiyonası'na katılacağım zaman söyledim. Tabii ki ilk duyduklarında korktular, endişelendiler. Ancak onlara bu yarışmaların trafikte araba kullanmaktan daha güvenli olduğunu anlattım.

-Bence araba yarışına katılan herkes arabanın ne kadar tehlikeli olduğunu idrak eder. Ve çok daha dikkat ederek araba kullanır.

-Ralli, karting, Formula 3 ve motocross yaptım bugüne kadar.
Motocross'u oğlum yapmaya başladı. Ben de bir baba olarak tedirgin oluyorum. Dedim ki bu böyle olmayacak ben de yarışmaya başladım. Tabii ki oğlum öndeydi ben arkadaydım. En azından ben kendimle uğraşmaktan onun için korkmaya fırsat bulamadım.

Pistleri ağlatan patronlar

-Yarışan biri yarışta sonuna kadar kalmak, birinci olmak ister. Tüm sezon yarışlara devam etmek ister. O yüzden yoldan çıkmak, kaza yapmak aslında yarış dışında kalmak demek olduğu için tüm yarışçılar çok çok dikkat eder.

-Binek arabalar konusunda hiçbir zaman özel bir tutkum olmadı. Yolda gördüğünüz arabaların ne modelini ne markasını bilirim. Ama iş yarış arabalarına gelsin hepsinin modelini, motorunu, lastiğini bilirim.

-Kendimi bildim bileli günde iki saat spor yaparım. Güne sporsuz başlarsam o gün kötü geçer benim için. O yüzden yarışlar için özel ayrı bir antreman ya da çalışmam olmaz.

-Yarış sırasında dünyadan kopuyorsunuz ve yaşadığınızı hissediyorsunuz bu çok özel bir duygu.

Pistleri ağlatan patronlar

MURAT ÇUHADAROĞLU (ÇUHADAROĞLU ŞİRKETLER GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI)

Şehirde araba kullanmak bazen daha tehlikeli

-İlk araba yarışımı çok iyi hatırlıyorum. 2015 Mart ayıydı. İlk yarışıma Fransa'nın Paul Ricard pistinde çıktım. Kazasız belasız yarışı bitirdim. Yarış içindeki stresten çok yorulduğumu hatırlıyorum.

-İlk spor arabamı 2000 senesinde aldım. Ama o zamanlar aklımda pistlere çıkmak, yarışmak yoktu.

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