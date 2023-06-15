Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları FIVB 2023 Milletler Ligi Polonya Türkiye voleybol maçı canlı izle!

Polonya Türkiye voleybol maçı hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi ikinci hafta ikinci maçında Polonya ile mücadele edecek. Ligin 2. etabına galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, Hollanda'yı set vermeden yendi. Milli takımı desteklemek isteyen sporseverler ''Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. Millilerin namağlup Polonya ile mücadelesi bekleniyor. Peki, FIVB 2023 Milletler Ligi Polonya Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte canlı izle ekranı ve maça dair tüm detaylar