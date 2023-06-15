Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları FIVB 2023 Milletler Ligi Polonya Türkiye voleybol maçı canlı izle!

Türkiye Polonya voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Antalya'daki açılış etabını 3 galibiyet 1 mağlubiyet elde ederek 10 puanla 4. sırada bitiren Filenin Sultanları, Milletler Ligi 2. Etap ilk maçında Hollanda'yı set vermeden yendi. Ay-Yıldızlılar, 2. etap 2. maçında yenilgisiz yoluna devam eden Polonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye Polonya voleybol maçı canlı izle ekranı...