Giriş Tarihi: 25.03.2022 09:28
Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
10:09
Portekiz-Türkiye maçı sonrası Kuntz ve Burak Yılmaz için şok sözler! "Büyük bir hataydı"
Son dakika Milli Takım haberleri... 2022 Dünya Kupası hayalleri dün Portekiz yenilgisinin ardından suya düştü. A Milli Takımımızda Burak Yılmaz'ın penaltı kaçırması maçı 3-1 kaybetmemiz geceye damga vurdu. Maçın ardından kaptan Burak Yılmaz, milli kariyerini sonlandırdığını açıkladı. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Fatih Doğan ve Ömer Üründül, Stefan Kuntz ve Burak Yılmaz hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı.