Portekiz-Türkiye maçı sonrası Kuntz ve Burak Yılmaz için şok sözler! "Büyük bir hataydı"

"İKİNCİ TAVIR KOYMAYA BAŞLIYORUZ"

İlk yarı bitimi onlar 2-0 önde. 2. yarı başlıyor, atacakları 1 golle biz havlu atacağız. Ama 'Bu iş böyle bitmez' diyoruz ve tavır koymaya başlıyoruz. Biz golü bulduktan sonra, onlar da her türlü şeye hazırlıklı hale geliyorlar. Nitekim çok güzel bir dakikada da penaltı kazanıyoruz. Penaltı kaçar mı, kaçar! Ama Burak penaltıyı çok kötü kullanıyor. Burak'ın o dakikada penaltı kaçırması fizik olarak hazır olmadığını gösteriyor. Fizik olarak güçlü ve hazır adam o penaltıyı gole çevirir. Zaten bu dakikada da maç bitiyor.