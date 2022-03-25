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Haberler Galeri Portekiz-Türkiye maçı sonrası Kuntz ve Burak Yılmaz için şok sözler! "Büyük bir hataydı"
Giriş Tarihi: 25.03.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 10:09

Portekiz-Türkiye maçı sonrası Kuntz ve Burak Yılmaz için şok sözler! "Büyük bir hataydı"

Son dakika Milli Takım haberleri... 2022 Dünya Kupası hayalleri dün Portekiz yenilgisinin ardından suya düştü. A Milli Takımımızda Burak Yılmaz'ın penaltı kaçırması maçı 3-1 kaybetmemiz geceye damga vurdu. Maçın ardından kaptan Burak Yılmaz, milli kariyerini sonlandırdığını açıkladı. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Fatih Doğan ve Ömer Üründül, Stefan Kuntz ve Burak Yılmaz hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

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Portekiz-Türkiye maçı sonrası Kuntz ve Burak Yılmaz için şok sözler! Büyük bir hataydı

2022 Dünya Kupası yolunda A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-1 mağlup olarak turnuvaya katılma şansını yitirdi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan millilerimiz ikinci yarıda skoru 2-1 yaptıktan sonra bir de penaltı kazandı. Fakat Burak Yılmaz penaltı vuruşundan yararlanamadı. Portekiz son dakikalarda bulduğu golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Portekiz-Türkiye maçı sonrası Kuntz ve Burak Yılmaz için şok sözler! Büyük bir hataydı

SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Fatih Doğan ve Ömer Üründül, dünkü maçın ardından Teknik Direktör Stefan Kuntz ve kaptan Burak Yılmaz'la ilgili çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. İşte o sözler...

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Portekiz-Türkiye maçı sonrası Kuntz ve Burak Yılmaz için şok sözler! Büyük bir hataydı

ERMAN TOROĞLU - SABREDERSEK DAHA İYİ OLACAĞIZ

İlk 45 dakika Portekiz bizden çok üstündü. Çok çabuk geri dönüyorlar özellikle de çabuk çıkıyorlar. Ve ilk yarı bitmeden 2-0 öne geçiyorlar. Biz ilk 20 dakika oyunu kontrol edip onların baskısını kıramıyoruz. Kafa kafaya oynayalım diyoruz ama oyunu bir türlü kopartamıyoruz.

Portekiz-Türkiye maçı sonrası Kuntz ve Burak Yılmaz için şok sözler! Büyük bir hataydı

"İKİNCİ TAVIR KOYMAYA BAŞLIYORUZ"

İlk yarı bitimi onlar 2-0 önde. 2. yarı başlıyor, atacakları 1 golle biz havlu atacağız. Ama 'Bu iş böyle bitmez' diyoruz ve tavır koymaya başlıyoruz. Biz golü bulduktan sonra, onlar da her türlü şeye hazırlıklı hale geliyorlar. Nitekim çok güzel bir dakikada da penaltı kazanıyoruz. Penaltı kaçar mı, kaçar! Ama Burak penaltıyı çok kötü kullanıyor. Burak'ın o dakikada penaltı kaçırması fizik olarak hazır olmadığını gösteriyor. Fizik olarak güçlü ve hazır adam o penaltıyı gole çevirir. Zaten bu dakikada da maç bitiyor.

Portekiz-Türkiye maçı sonrası Kuntz ve Burak Yılmaz için şok sözler! Büyük bir hataydı

"KUNTZ DEĞİŞİKLİKLERDE GEÇ KALDI"

Geçebilir miydik, ikinci yarıdaki mücadele ve oyunumuza göre geçerdik. Ama futbol böyle bir şey, geçmen için gol atman lazım. Milli Takım'da görevini yapanlar da vardı, yapmayanlar da. Kuntz, oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. Nitekim, bu değişikliklerden sonra Milli Takım daha başka bir havaya büründü. Bu şunu gösteriyordu, Kuntz daha henüz Milli Takım'a alışamadı. Zaman istiyor, bence o zamanı da tanımak lazım.

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