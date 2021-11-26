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Giriş Tarihi: 26.11.2021 20:45 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 21:17

Portekiz Türkiye maçı Play-Off yarı final ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı final Türkiye Portekiz milli maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

Play-Off kura çekimi sonrası Türkiye'nin yarı final rakibi Portekiz oldu. FIFA Dünya Kupası elemeleri yarı final maçı için geri sayıma geçen milyonlarca sporsever bu noktada "Portekiz Türkiye play off yarı final maçı ne zaman, hangi tarihte?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kura çekimi bugün FIFA'nın İsviçre Zürih kentindeki merkezinda düzenlendi. Kuranın sonucunda A Milli Futbol Takımımız zorlu rakibiyle Mart ayında belirlenen tarihte karşı karşıya gelecek. Peki, Milli takım Portekiz Türkiye play off yarı final maçı ne zaman? İşte detaylar...

Portekiz Türkiye Play-Off yarı final maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı final Türkiye Portekiz milli maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri yarı final maçı için geri sayım başlarken gözler Portekiz Türkiye maç tarihine çevrildi. Dünya Kupası play-off kura çekimi, bugün TSİ 19.00'da İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi. Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Öte yandan "Portekiz Türkiye play off yarı final maçı ne zaman, hangi tarihte?" soruları şimdilerde binlerce kişinin gündemine geldi. İşte Portekiz Türkiye play off yarı final maç tarihi ve detaylar...

Portekiz Türkiye Play-Off yarı final maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı final Türkiye Portekiz milli maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile eşleşti. Milli Takımımız, Portekiz'i elemesi halinde 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Yapılan son açıklamaya göre, Dünya Kupası Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.

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Portekiz Türkiye Play-Off yarı final maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı final Türkiye Portekiz milli maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.

Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

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