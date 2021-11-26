Portekiz Türkiye maçı Play-Off yarı final ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı final Türkiye Portekiz milli maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

Play-Off kura çekimi sonrası Türkiye'nin yarı final rakibi Portekiz oldu. FIFA Dünya Kupası elemeleri yarı final maçı için geri sayıma geçen milyonlarca sporsever bu noktada "Portekiz Türkiye play off yarı final maçı ne zaman, hangi tarihte?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kura çekimi bugün FIFA'nın İsviçre Zürih kentindeki merkezinda düzenlendi. Kuranın sonucunda A Milli Futbol Takımımız zorlu rakibiyle Mart ayında belirlenen tarihte karşı karşıya gelecek. Peki, Milli takım Portekiz Türkiye play off yarı final maçı ne zaman? İşte detaylar...