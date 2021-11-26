Portekiz Türkiye maçı Play-Off yarı final ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı final Türkiye Portekiz milli maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri yarı final maçı için geri sayım başlarken gözler Portekiz Türkiye maç tarihine çevrildi. Dünya Kupası play-off kura çekimi, bugün TSİ 19.00'da İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi. Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Öte yandan "Portekiz Türkiye play off yarı final maçı ne zaman, hangi tarihte?" soruları şimdilerde binlerce kişinin gündemine geldi. İşte Portekiz Türkiye play off yarı final maç tarihi ve detaylar...