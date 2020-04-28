Porto'nun son 10 yılına damga vuran isimleri seçildi! Galatasaray'dan...

Portekiz'in yüksek bedellere oyuncu satmasıyla ünlü ekibi Porto'nun son 10 yılına damga vuran isimlerden bir 11 kuruldu. Bu listede yer alan oyunculardan ikisi ise oldukça dikkat çekti. İşte Porto'nun en iyi 11'indeki Galatasaray detayı... Son 10 yılda Portekiz temsilcisi Porto forması giyen futbolculardan en iyi 11 oluşturuldu. Cezayir basınından La Gazette du Fennec'in seçtiği oyuncular arasında Galatasaray detayı dikkat çekti. İşte belirlenen en iyi 11... Iker Casillas Ivan Marcano Maicon Pereira Roque Danilo Pereira Herrera Hector Miguel Alex Sandro