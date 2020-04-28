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Haberler Galeri Porto'nun son 10 yılına damga vuran isimleri seçildi! Galatasaray'dan...

Porto'nun son ! 'dan...

Portekiz'in yüksek bedellere oyuncu satmasıyla ünlü ekibi Porto'nun son 10 yılına damga vuran isimlerden bir 11 kuruldu. Bu listede yer alan oyunculardan ikisi ise oldukça dikkat çekti. İşte Porto'nun en iyi 11'indeki Galatasaray detayı...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 11:44
Porto'nun son 10 yılına damga vuran isimleri seçildi! Galatasaray'dan...

Son 10 yılda Portekiz temsilcisi Porto forması giyen futbolculardan en iyi 11 oluşturuldu. Cezayir basınından La Gazette du Fennec'in seçtiği oyuncular arasında detayı dikkat çekti. İşte belirlenen en iyi 11...

Porto'nun son 10 yılına damga vuran isimleri seçildi! Galatasaray'dan...

Iker Casillas

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Porto'nun son 10 yılına damga vuran isimleri seçildi! Galatasaray'dan...

Ivan Marcano

Porto'nun son 10 yılına damga vuran isimleri seçildi! Galatasaray'dan...

Maicon Pereira Roque

Porto'nun son 10 yılına damga vuran isimleri seçildi! Galatasaray'dan...

Danilo Pereira

Porto'nun son 10 yılına damga vuran isimleri seçildi! Galatasaray'dan...

Herrera Hector Miguel

Porto'nun son 10 yılına damga vuran isimleri seçildi! Galatasaray'dan...

Alex Sandro

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