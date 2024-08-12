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Haberler Galeri PREMİER LİG HEYECANI BAŞLIYOR! 2024-2025 Premier Lig sezonu ne zaman başlayacak, ilk müsabaka ne zaman?
Giriş Tarihi: 12.08.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 16:27

PREMİER LİG HEYECANI BAŞLIYOR! 2024-2025 Premier Lig sezonu ne zaman başlayacak, ilk müsabaka ne zaman?

Dünyanın en çok takip edilen futbol ligi İngiltere Premier Lig yeni sezon tarihine dair araştırmalar başladı. Futbolseverler 2024-2025 Premier Lig sezonunun başlaması içi gün sayıyor. Pek çok izleyici ilk maç tarihini öğrenmek istiyor. Premier Lig için heyecan dorukta. Peki İngiltere Premier Lig'i yeni sezon ne zaman başlayacak, ilk müsabaka ne zaman oynanacak?

PREMİER LİG HEYECANI BAŞLIYOR! 2024-2025 Premier Lig sezonu ne zaman başlayacak, ilk müsabaka ne zaman?

Ağustos 2024'de başlayacak ve Mayıs 2025'de son bulacak 38 haftalık maratona sayılı gün kaldı. Premier Lig hayranları ve futbolseverler sabırsızlıkla ligin başlamasını bekliyor. Sezonun ilk maçı Manchester United ve Fulham arasında gerçekleşecek. Premier Lig ne zaman başlayacak, ilk karşılaşma ne zaman ve nerede oynanacak?

PREMİER LİG HEYECANI BAŞLIYOR! 2024-2025 Premier Lig sezonu ne zaman başlayacak, ilk müsabaka ne zaman?

PREMİER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İngiltere Premier Lig'in 2024-2025 sezonu fikstürü açıklandı. Yeni sezon, 16 Ağustos 2024 tarihinde oynanacak. Maç 22:00'da başlayacak.

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PREMİER LİG HEYECANI BAŞLIYOR! 2024-2025 Premier Lig sezonu ne zaman başlayacak, ilk müsabaka ne zaman?

PREMİER LİG'DE İLK MÜSABAKA KİMLER ARASINDA?
Manchester United ile Fulham arasında oynanacak maçla 38 haftalık lig serüveni başlayacak. Sezonun ilk maçında Manchester United ile Fulham müsabakası taraftarları ve futbolseverler ekran başına kilitleyecek.

PREMİER LİG HEYECANI BAŞLIYOR! 2024-2025 Premier Lig sezonu ne zaman başlayacak, ilk müsabaka ne zaman?

PREMİER LİG 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI

16 Ağustos Cuma
22:00 Manchester United – Fulham

17 Ağustos Cumartesi
14:30 Ipswich Town - Liverpool
17:00 Arsenal - Wolverhampton
17:00 Everton - Brighton
17:00 Newcastle United - Southampton
17:00 Nottingham Forest - AFC Bournemouth
19:30 West Ham - Aston Villa

PREMİER LİG HEYECANI BAŞLIYOR! 2024-2025 Premier Lig sezonu ne zaman başlayacak, ilk müsabaka ne zaman?

18 Ağustos Pazar
16:00 Brentford - Crystal Palace
18:30 Chelsea - Manchester City

19 Ağustos Pazartesi
22:00 Leicester City - Tottenham

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