Giriş Tarihi: 12.08.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
16:27
PREMİER LİG HEYECANI BAŞLIYOR! 2024-2025 Premier Lig sezonu ne zaman başlayacak, ilk müsabaka ne zaman?
Dünyanın en çok takip edilen futbol ligi İngiltere Premier Lig yeni sezon tarihine dair araştırmalar başladı. Futbolseverler 2024-2025 Premier Lig sezonunun başlaması içi gün sayıyor. Pek çok izleyici ilk maç tarihini öğrenmek istiyor. Premier Lig için heyecan dorukta. Peki İngiltere Premier Lig'i yeni sezon ne zaman başlayacak, ilk müsabaka ne zaman oynanacak?