PREMİER LİG HEYECANI BAŞLIYOR! 2024-2025 Premier Lig sezonu ne zaman başlayacak, ilk müsabaka ne zaman?

Ağustos 2024'de başlayacak ve Mayıs 2025'de son bulacak 38 haftalık maratona sayılı gün kaldı. Premier Lig hayranları ve futbolseverler sabırsızlıkla ligin başlamasını bekliyor. Sezonun ilk maçı Manchester United ve Fulham arasında gerçekleşecek. Premier Lig ne zaman başlayacak, ilk karşılaşma ne zaman ve nerede oynanacak?