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Haberler Galeri Premier Lig tarihinin en iyi 33 futbolcusu belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yıldızları da yer aldı: İşte o dev liste…
Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 11:57

Premier Lig tarihinin en iyi 33 futbolcusu belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yıldızları da yer aldı: İşte o dev liste…

Son dakika haberleri… Dünyanın en çok takip edilen futbol ligi İngiltere Premier Lig, futbolseverlerin için uzun yıllardır ilk tercih olmaya devam ediyor. İngiliz menşeili FourFourTwo dergisi, tarihin en iyi 33 Premier Lig futbolcusunu açıkladı. Listede daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen önemli isimler yer aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Premier Lig tarihinin en iyi 33 futbolcusu belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yıldızları da yer aldı: İşte o dev liste…

İŞTE PREMİER LİG'İN EN İYİ FUTBOLCULARI

Premier Lig tarihinin en iyi 33 futbolcusu belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yıldızları da yer aldı: İşte o dev liste…

33. Robin van Persie (Arsenal, Manchester United)

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Premier Lig tarihinin en iyi 33 futbolcusu belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yıldızları da yer aldı: İşte o dev liste…

32. Sol Campbell (Tottenham, Arsenal, Portsmouth, Newcastle)

Premier Lig tarihinin en iyi 33 futbolcusu belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yıldızları da yer aldı: İşte o dev liste…

31. Ruud van Nistelrooy (Manchester United)

Premier Lig tarihinin en iyi 33 futbolcusu belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yıldızları da yer aldı: İşte o dev liste…

30. Gianfranco Zola (Chelsea)

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