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Haberler Galeri PSG Bayern Münih hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? PSG Bayern Münih maçı canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 14.02.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 09:42

PSG Bayern Münih hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? PSG Bayern Münih maçı canlı izle ekranı

PSG Bayern Münih maçı canlı izle ekranı, uzun bir aradan sonra başlayan Şampiyonlar Ligi'nin sıkı takipçileri tarafından sıklıkla aratılmakta. Paris Saint-Germain ile Alman temsilcisi Bayern bu akşam Paris'te karşılaşacakken, Messi ve Mbappe'nin sakatlıkları geçmiş durumda. Alman ekibinde Neuer'in sakatlığı devam etmekte. PSG Bayern Münih hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu sporseverler tarafından yanıt arıyor. Peki, PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? İşte PSG Bayern Münih muhtemel 11'ler ve diğer detaylar

PSG Bayern Münih hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? PSG Bayern Münih maçı canlı izle ekranı

Şampiyonlar Ligi son 16 PSG Bayern Münih maçı hakkında araştırmalar başladı. Bu akşam oynanacak maçla birlikte son 16 turu başlarken, turnuvanın favorilerinden iki ekip çok erken bir şekilde eşleşmiş oldu.

PSG Bayern Münih hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? PSG Bayern Münih maçı canlı izle ekranı

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesi bu akşam saat 22.00'da oynanacak.

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PSG Bayern Münih hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? PSG Bayern Münih maçı canlı izle ekranı

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç EXXEN TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG Bayern Münih hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? PSG Bayern Münih maçı canlı izle ekranı

MUHTEMEL 11'LER

Paris Saint-Germain:

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos; Mendes; Ruiz, Pereira, Verratti; Soler; Messi, Neymar

PSG Bayern Münih hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? PSG Bayern Münih maçı canlı izle ekranı

Bayern Munich:

Sommer; Cancelo, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Choupo-Moting

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