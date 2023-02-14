PSG Bayern Münih hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? PSG Bayern Münih maçı canlı izle ekranı

Giriş Tarihi: 14.02.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 09:42

PSG Bayern Münih maçı canlı izle ekranı, uzun bir aradan sonra başlayan Şampiyonlar Ligi'nin sıkı takipçileri tarafından sıklıkla aratılmakta. Paris Saint-Germain ile Alman temsilcisi Bayern bu akşam Paris'te karşılaşacakken, Messi ve Mbappe'nin sakatlıkları geçmiş durumda. Alman ekibinde Neuer'in sakatlığı devam etmekte. PSG Bayern Münih hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu sporseverler tarafından yanıt arıyor. Peki, PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? İşte PSG Bayern Münih muhtemel 11'ler ve diğer detaylar