UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint Germain (PSG) ile İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City karşı karşıya geliyor. Kıran kırana geçecek olan maçı izlemek isteyen futbolseverler "PSG Manchester City maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Manchester City canlı yayın kanalı izleme linki ve maça ilişkin tüm bilgiler.