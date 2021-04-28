Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri PSG Manchester City maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi (PSG) Paris Saint Germain Manchester City canlı yayın kanalı burada
Giriş Tarihi: 28.04.2021 21:53 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 22:19

maçı canlı izle! (PSG) Paris Saint Germain Manchester City canlı yayın kanalı burada

Dünya futbolunun en prestijli turnuvalarından birisi olan 'nde 'da oynanacak büyük finalde mücadele edecek olan takımların seçileceği yarı final mücadeleleri kapsamında ile yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Beinsports haber kanalında yayınlanacak olan ve heyecanlı geçmesi beklenen karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler " maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarla kanalına erişmeye çalışıyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler tarafından araştırılan canlı izleme linki ve tüm detaylar.

PSG Manchester City maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Manchester City canlı yayın kanalı burada

yarı final ilk maçında Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint Germain () ile İngiltere Premier Lig ekibi karşı karşıya geliyor. Kıran kırana geçecek olan maçı izlemek isteyen futbolseverler " maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi kanalı izleme linki ve maça ilişkin tüm bilgiler.

PSG Manchester City maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Manchester City canlı yayın kanalı burada

MAÇIN İLK 11'LERİ

PSG XI: Navas, Florenzi, Bakker, Gueye, Marquinhos, Kimpembe, Di Maria, Paredes, Mbappe, Verratti, Neymar Jr.

MANCHESTER CITY XI: Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne (C)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
PSG Manchester City maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Manchester City canlı yayın kanalı burada

PSG MANCHESTER CITY MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı yayın kanalına ulaşabilirsiniz.

PSG MANCHESTER CITY CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

PSG Manchester City maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Manchester City canlı yayın kanalı burada

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu 'nde yarı final heyecanı dün başladı.

PSG Manchester City maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Manchester City canlı yayın kanalı burada

Yarı finalin ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid, İngiltere temsilcisi Chelsea'yi Alfredo di Stefano Stadı'nda konuk etti. Kritik maç, 1-1'lik skorla berabere sonuçlandı.

SON DAKİKA