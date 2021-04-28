Dünya futbolunun en prestijli turnuvalarından birisi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da oynanacak büyük finalde mücadele edecek olan takımların seçileceği yarı final mücadeleleri kapsamında PSG ile Manchester City yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Beinsports haber kanalında yayınlanacak olan ve heyecanlı geçmesi beklenen karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler "PSG Manchester City maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarla PSG Manchester City canlı yayın kanalına erişmeye çalışıyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler tarafından araştırılan PSG Manchester City maçı canlı izleme linki ve tüm detaylar.