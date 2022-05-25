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Haberler Galeri PSG’de Neymar görücüye çıktı! Kylian Mbappe’nin ardından ayrılık kapısı aralandı…
Giriş Tarihi: 25.05.2022 18:23 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 18:25

PSG’de Neymar görücüye çıktı! Kylian Mbappe’nin ardından ayrılık kapısı aralandı…

Avrupa futbolunun en zengin kulüpleri arasında yer alan Paris Saint-Germain, transfer çalışmalarında agresif bir politika izlemeye devam ediyor. Yıldızlarla dolu kadrosunu güçlendirmeye devam eden PSG, son olarak Mbappe'ye oldukça yüklü bir sözleşme teklifi yaparak Real Madrid'e kaptırmadı ve takımda tuttu. Ancak PSG'de Mbappe için yapılan yeni sözleşme, bazı finansal sorunları da beraberinde getirebilir. Kulüpte geleceği düşünülmeyen bazı isimlerle ayrılık kararı alınırken Brezilyalı yıldız Neymar için de flaş bir iddia geldi.

PSG’de Neymar görücüye çıktı! Kylian Mbappe’nin ardından ayrılık kapısı aralandı…

Fransa Ligue 1'de bu sezon bir kez daha şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde yine mutlu sona ulaşamadı.

PSG’de Neymar görücüye çıktı! Kylian Mbappe’nin ardından ayrılık kapısı aralandı…

Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha hüsran yaşayan PSG, yaptığı harcamaların karşılığını alamamaya devam ediyor.

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PSG’de Neymar görücüye çıktı! Kylian Mbappe’nin ardından ayrılık kapısı aralandı…

Bu yaz transfer döneminde de yine birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katması beklenen PSG, ilk hamlesini Mbappe'yi takımda tutarak yaptı.

PSG’de Neymar görücüye çıktı! Kylian Mbappe’nin ardından ayrılık kapısı aralandı…

Yıllık yaklaşık 400 milyon avroya varan bir sözleşme imzalayan Mbappe, Real Madrid'e gitmeyi reddederek Fransa'da kaldı.

PSG’de Neymar görücüye çıktı! Kylian Mbappe’nin ardından ayrılık kapısı aralandı…

Ancak Mbappe'ye sunulan yüksek maliyetli 3 yıllık sözleşme, PSG'yi zor duruma sokabilir.

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