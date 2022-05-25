Giriş Tarihi: 25.05.2022 18:23 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 18:25

PSG’de Neymar görücüye çıktı! Kylian Mbappe’nin ardından ayrılık kapısı aralandı…

Avrupa futbolunun en zengin kulüpleri arasında yer alan Paris Saint-Germain, transfer çalışmalarında agresif bir politika izlemeye devam ediyor. Yıldızlarla dolu kadrosunu güçlendirmeye devam eden PSG, son olarak Mbappe'ye oldukça yüklü bir sözleşme teklifi yaparak Real Madrid'e kaptırmadı ve takımda tuttu. Ancak PSG'de Mbappe için yapılan yeni sözleşme, bazı finansal sorunları da beraberinde getirebilir. Kulüpte geleceği düşünülmeyen bazı isimlerle ayrılık kararı alınırken Brezilyalı yıldız Neymar için de flaş bir iddia geldi.