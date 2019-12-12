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  • PSG'li holiganlar ve PKK yandaşlarından hain iş birliği!

'li holiganlar ve yandaşlarından hain iş birliği!

Saint Germainli () holiganlar ve yandaşları Paris'te taraftarına saldırdı. Yüzü maskeli grup, Porte de Saint-Cloud Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılıların üzerine meşale attı. PKK'nın sözde bayrağını açan haydutlar, Türk bayrağını ise yaktı. Polisin geç müdahalesi olayların büyümesine neden oldu.

Giriş Tarihi: 12.12.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 09:57
PSG'li holiganlar ve PKK yandaşlarından hain iş birliği!

'ın dün akşam ile oynadığı karşılaşma öncesi 'te holigan-terörist iş birliği vardı.

PSG'li holiganlar ve PKK yandaşlarından hain iş birliği!

Aralarında yandaşlarının da bulunduğu yaklaşık 150-200 yüzü maskeli grup, karşılaşmaya gitmek için ünlü Porte de Saint-Cloud Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlara saldırdı.

Paris'te Galatasaray taraftarlarına meşaleli saldırı

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PSG'li holiganlar ve PKK yandaşlarından hain iş birliği!

Sarı-kırmızılıların üzerine meşale atan grup içinde terör örgütü 'nın sözde bayrağı açıldı. Türk bayrağı ise yakıldı.

PSG'li holiganlar ve PKK yandaşlarından hain iş birliği!

Galatasaraylı taraftarlar, saldırganlara karşılık verirken Fransa tarihinin en büyük grevlerinden biriyle uğraşan polis, gerekli müdahaleyi yapmakta gecikince olaylar büyüdü.

PSG'li holiganlar ve PKK yandaşlarından hain iş birliği!

Arbedede yaralananlar olduğu öğrenildi.

PSG'li holiganlar ve PKK yandaşlarından hain iş birliği!

Çirkin saldırıyı protesto eden sarı-kırmızılı taraftarlar olaylar yatıştıktan sonra polis kordonu eşliğinde maçın oynandığı stada gelerek tribündeki yerlerini aldılar.

PSG'li holiganlar ve PKK yandaşlarından hain iş birliği!

İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımızın durumu iyi, endişelenecek bir şey yok" dedi.

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