PSG'li holiganlar ve PKK yandaşlarından hain iş birliği!
PSG'li holiganlar ve PKK yandaşlarından hain iş birliği!
Paris Saint Germainli (PSG) holiganlar ve PKK yandaşları Paris'te Galatasaray taraftarına saldırdı. Yüzü maskeli grup, Porte de Saint-Cloud Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılıların üzerine meşale attı. PKK'nın sözde bayrağını açan haydutlar, Türk bayrağını ise yaktı. Polisin geç müdahalesi olayların büyümesine neden oldu.
Giriş Tarihi: 12.12.2019
09:16
Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
09:57
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