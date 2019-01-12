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RB Leipzig - maçına o an damga vurdu

teknik direktörü , RB Leipzig ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen ile yakından ilgilendi.

Giriş Tarihi: 12.01.2019 21:15 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 21:29
RB Leipzig - Galatasaray maçına o an damga vurdu
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RB Leipzig - Galatasaray maçına o an damga vurdu

Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamlayan , Almanya'da oynadığı hazırlık müsabakasında Red Bull Arena'da Leipzig ekibine konuk oldu.

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RB Leipzig - Galatasaray maçına o an damga vurdu

Sarı-kırmızılılar, İsmail Çipe, Mariano, Maicon, Linnes, Donk, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Yunus Akgün, Feghouli, Sinan Gümüş ilk 11'i ile sahaya çıktı.

RB Leipzig - Galatasaray maçına o an damga vurdu

Leipzig ise Gulacsi, Upamecano, Konate, Sabitzer, Klostermann, , Halstenberg, Laimer, Demme, Poulsen, Werner ilk 11'i ile oynadı.

RB Leipzig - Galatasaray maçına o an damga vurdu

Karşılaşmanın ilk yarısını 34. dakikada Poulsen'in attığı golle Leipzig önde tamamladı.

RB Leipzig - Galatasaray maçına o an damga vurdu

Çekişmeli geçen ikinci yarıda 56. dakikada Martin Linnes'in golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

RB Leipzig - Galatasaray maçına o an damga vurdu

Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

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