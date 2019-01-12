RB Leipzig - Galatasaray maçına o an damga vurdu

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, RB Leipzig ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Bruma ile yakından ilgilendi. Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamlayan Galatasaray, Almanya'da oynadığı hazırlık müsabakasında Red Bull Arena'da Leipzig ekibine konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, İsmail Çipe, Mariano, Maicon, Linnes, Donk, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Yunus Akgün, Feghouli, Sinan Gümüş ilk 11'i ile sahaya çıktı. Leipzig ise Gulacsi, Upamecano, Konate, Sabitzer, Klostermann, Bruma, Halstenberg, Laimer, Demme, Poulsen, Werner ilk 11'i ile oynadı. Karşılaşmanın ilk yarısını 34. dakikada Poulsen'in attığı golle Leipzig önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda Galatasaray 56. dakikada Martin Linnes'in golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.