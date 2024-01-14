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Haberler Galeri Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 14.01.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 13:46

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid Barcelona maçı için nefesler tutuldu. Real Madrid, İspanya Süper Kupası final maçında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. İspanya'nın iki dev kulübü, Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek. Futbol dünyasının en büyük karşılaşmalarından biri kabul edilen ve "El Clasico" olarak adlandırılan mücadelenin canlı yayın kanalı, tarihi ve saati araştırılmaya başlandı. Eflatun beyazlılarda forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, El Clasico Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, El Clasico Real Madrid Barcelona maçı canlı izle kanalı ve karşılaşmanın tüm detayları…

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid Barcelona maçı için geri sayım başladı! İspanya Süper Kupa finali El Clasico'ya sahne olacak. İki dev takım Real Madrid ve Barcelona, kritik mücadelede kupayı kaldırmak için sahada olacak. Bu noktada Real Madrid Barcelona maçı canlı yayın kanalı, saati ve tarihi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan karşılaşmada Arda Güler'in sahaya çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Peki, El Clasico Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Real Madrid Barcelona maçı hakkında tüm merak edilenler…

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya Süper Kupa finali futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadeleden galibiyetle ayrılan ekip kupayı kaldıracak. Diğer taraftan Arda Güler'in bu maçta oynayıp oynamayacağı da merak ediliyor.

İşte İspanya Süper Kupası Real Madrid Barcelona maçı canlı yayın kanalı, saati ve tüm bilgiler şöyle;

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Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona Real Madrid maçı, 14 Ocak 2024 Pazar günü saat TSİ 22.00'de başlayacak ve Al Awal Park at King Saund University Stadyumu'nda oynanacak.

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Juan Munuera yöneteceği 2024'ün ilk El Clasico'su, Tivibu Spor üzerinden canlı naklen yayınlanacak.

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARDA GÜLER İSPANYA SÜPER KUPA FİNALİ'NDE OYNAYACAK MI?

Arda Güler'in maçın son bölümünde oyuna dahil olduğu yarı final mücadelesinin ardından bu maçta da Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'nin süre vermesi durumunda sahaya çıkması bekleniyor.

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