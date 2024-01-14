Giriş Tarihi: 14.01.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
13:46
Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid Barcelona maçı için nefesler tutuldu. Real Madrid, İspanya Süper Kupası final maçında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. İspanya'nın iki dev kulübü, Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek. Futbol dünyasının en büyük karşılaşmalarından biri kabul edilen ve "El Clasico" olarak adlandırılan mücadelenin canlı yayın kanalı, tarihi ve saati araştırılmaya başlandı. Eflatun beyazlılarda forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, El Clasico Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, El Clasico Real Madrid Barcelona maçı canlı izle kanalı ve karşılaşmanın tüm detayları…