Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid Barcelona maçı için geri sayım başladı! İspanya Süper Kupa finali El Clasico'ya sahne olacak. İki dev takım Real Madrid ve Barcelona, kritik mücadelede kupayı kaldırmak için sahada olacak. Bu noktada Real Madrid Barcelona maçı canlı yayın kanalı, saati ve tarihi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan karşılaşmada Arda Güler'in sahaya çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Peki, El Clasico Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Real Madrid Barcelona maçı hakkında tüm merak edilenler…