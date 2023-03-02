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Giriş Tarihi: 02.03.2023 20:15 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 20:15

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Kral Kupası El Clasico Real Madrid Barcelona maçı canlı izle ekranı!

"Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorusu yanıt arıyor. Kral Kupası'nda yarı finalde karşı karşıya gelecek olan İspanya'nın en büyük iki takımı, kupanın mutlak favorisi olarak gözüküyor. Real Madrid Barcelona maçı canlı izle ekranı aratılırken, iki takımda da sakatlar bulunuyor. Lewandoski, Pedri ve Dembele Barcelona'daki eksikler arasında yer alıyor. Peki, Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte Real Madrid Barcelona maçı canlı izle ekranı şifresiz!

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Kral Kupası El Clasico Real Madrid Barcelona maçı canlı izle ekranı!

Real Madrid Barcelona rekabeti bu akşam devam ediyor. Barcelona'da Lewandowski sakatlığı nedeniyle yer alamazken, Real Madrid ligde geride kalmasından ötürü Kral Kupasını kazanmak için elinden geleni yapacak. Peki, Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Real Madrid Barcelona maçı canlı izle şifresiz!

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Kral Kupası El Clasico Real Madrid Barcelona maçı canlı izle ekranı!

REAL MADRID-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

El Clasico mücadelesi 2 Mart 2023 Perşembe günü oynanacak.

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Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Kral Kupası El Clasico Real Madrid Barcelona maçı canlı izle ekranı!

REAL MADRID-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik yarı final mücadelesinde ilk düdük saat 23:00'de çalacak.

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Kral Kupası El Clasico Real Madrid Barcelona maçı canlı izle ekranı!

REAL MADRID-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Barcelona yarı final maçı Tivibu Spor ekranlarında yayınlanacak.

İspanya Kral Kupası yarı finalinde çekilen kurada Real Madrid-Barcelona ve Osasuna-Athletic Bilbao eşleşti. İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) binasında yapılan Kral Kupası yarı final kura çekimi sonrasında erken final çıktı.

El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçları kupanın yarı finalinde oynanacak. Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan kulüp olan Barcelona, 2011'den bu yana 6 kez bu kupayı kaldırdı.

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Kral Kupası El Clasico Real Madrid Barcelona maçı canlı izle ekranı!

Tarihinde 19 kez Kral Kupası'nı müzesine götüren Real Madrid ise 2014'ten beri bu kupayı kazanmıyor. Diğer yarı finalde, 23 kez ile bu kupayı en çok kazanan ikinci kulüp olan Athletic Bilbao, Osasuna ile eşleşti.

İki maç üzerinden oynanacak yarı final karşılaşmaları 1-2 Mart ve 4-5 Nisan tarihlerinde oynanacak. Kupanın yeni sahibi 6 Mayıs'ta Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda yapılacak final maçında belli olacak.

Kupada final oynayan kulüpler, İspanya Süper Kupası 4'lü finaline katılmaya da hak kazanacak.

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