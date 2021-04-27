Dünya futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da yapılacak olan final maçına adım adım yaklaşılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerini bir bir eleyerek yarı finale adını yazdıran İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid ile İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Heyecanlı geçmesi beklenen mücadeleyi izlemek ve keyifli anlara tanık olmak isteyen futbolseverler "Real Madrid Chelsea maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Real Madrid Chelsea Bein Sports Haber canlı yayın izleme linki maçın tüm detayları.