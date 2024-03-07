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Haberler Galeri Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı! EuroLeague Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, ne zaman?
Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 11:02

Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı! EuroLeague Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, ne zaman?

Turkish Airlines EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 28. Haftasında İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Ligde 16 galibiyetle 7. sırada yer alan Sarı Lacivertliler, Madrid deplasmanında kazanarak EuroLeague'de yoluna devam etmek istiyor. Avrupa Ligi sıralaması açısından kritik öneme sahip mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbol severler ''Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. Peki, Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları.

Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı! EuroLeague Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, ne zaman?

Turkish Airlines EuroLeague'de 28. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 28. Haftasında Real Madrid karşısında parkeye çıkıyor. Ligde 7. sırada yer alan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, lider durumda bulunan İspanya takımını yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen basketbol tutkunları ''Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar.

Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı! EuroLeague Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, ne zaman?

REAL MADRİD FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk oluyor.

Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı, 7 Mart 2024 Perşembe günü yani bu akşam Wizink Center'da oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak.

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Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı! EuroLeague Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, ne zaman?

REAL MADRİD FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Fenerbahçe Beko basketbol maçı, S Sport ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Zorlu mücadeleyi Damir Javor (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa), Milivoje Jovcic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek.

Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı! EuroLeague Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, ne zaman?

REAL MADRİD FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı www.ssportplus.com sitesinden üye olarak takip edebilirsiniz.

Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı! EuroLeague Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, ne zaman?

İKİ TAKIMIN EUROLEAGUE'DE SON DURUMU

Fenerbahçe Beko, 27 haftada aldığı 16 galibiyetle ligde yedinci sırada bulunuyor. Real Madrid ise 22 galibiyet ve 5 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ve uzatmalara giden karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 100-99 kazanarak rakibine bu sezon ilk yenilgisini tattırmıştı.

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