Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı! EuroLeague Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, ne zaman?

Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
11:02
Turkish Airlines EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 28. Haftasında İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Ligde 16 galibiyetle 7. sırada yer alan Sarı Lacivertliler, Madrid deplasmanında kazanarak EuroLeague'de yoluna devam etmek istiyor. Avrupa Ligi sıralaması açısından kritik öneme sahip mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbol severler ''Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. Peki, Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları.