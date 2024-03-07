Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı! EuroLeague Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, ne zaman?

Turkish Airlines EuroLeague'de 28. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 28. Haftasında Real Madrid karşısında parkeye çıkıyor. Ligde 7. sırada yer alan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, lider durumda bulunan İspanya takımını yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen basketbol tutkunları ''Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar.