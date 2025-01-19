Giriş Tarihi: 19.01.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
11:05
Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?
Real Madrid, İspanya La Liga'daki 2025 sezonunda Las Palmas'ı evinde ağırlıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu mücadele, Real Madrid kadrosunun Las Palmas karşısında nasıl bir performans sergileyeceğini görmek açısından büyük önem taşıyor. Peki, Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı? İşte, maçın detayları...