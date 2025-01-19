Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

İspanya La Liga'nın önemli maçlarından biri olan Real Madrid - Las Palmas karşılaşması için geri sayım başladı. Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele için karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve şifreli mi, şifresiz mi izlenebileceği taraftarların en çok sorduğu sorular arasında. İşte, Real Madrid- Las Palmas maçı canlı yayın kanalı...