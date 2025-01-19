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Haberler Galeri Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 19.01.2025 11:05 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 11:05

Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid, İspanya La Liga'daki 2025 sezonunda Las Palmas'ı evinde ağırlıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu mücadele, Real Madrid kadrosunun Las Palmas karşısında nasıl bir performans sergileyeceğini görmek açısından büyük önem taşıyor. Peki, Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı? İşte, maçın detayları...

Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

İspanya La Liga'nın önemli maçlarından biri olan Real Madrid - Las Palmas karşılaşması için geri sayım başladı. Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele için karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve şifreli mi, şifresiz mi izlenebileceği taraftarların en çok sorduğu sorular arasında. İşte, Real Madrid- Las Palmas maçı canlı yayın kanalı...

Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde oynanan Barcelona maçında yedekte olan Arda Güler, dünkü Celta Vigo maçında 70. dakikada oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten sonra 2 asistle takımına katkı sağlayan milli yıldızımızın Las Palmas maçında da yedek başlayıp, sonradan süre alması bekleniyor.

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Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRİD- LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid- Las Palmas maçı 19 Ocak Pazar günü 18.30'da oynanacak.

Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRİD- LAS PALMAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Barnebau'da oynanacak olan karşılaşma S Sport ve dijital platform EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.

Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Brahim

Las Palmas: Cillessen; Herzog, Suarez, McKenna, Marmol; Essugo, K Rodriguez; Sandro, Munoz, Moleiro; F Silva

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