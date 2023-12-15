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Haberler Galeri Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı
Giriş Tarihi: 15.12.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 17:38

Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

'Dünyanın en iyi futbol takımı hangisi diye sorsak?' herhalde birçoğunuz Real Madrid'in adını verir... Tarihinde 14 kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren İspanyol devi, her dönem flaş transferlere imza atarken, dünyaca ünlü yıldızların da bir numaralı tercihi oldu. Ancak Los Galacticos'un tarihinde öyle isimler var ki taraftarları o futbolcuları hatırlamak dahi istemiyor. İşte Real Madrid tarihinin en kötü transferleri...

Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

'Dünyanın en iyi futbol takımı hangisi diye sorsak?' herhalde birçoğunuz Real Madrid'in adını verir... Tarihinde 14 kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren İspanyol devi, her dönem flaş transferlere imza atarken, dünyaca ünlü yıldızların da bir numaralı tercihi oldu. Ancak Los Galacticos'un tarihinde öyle isimler var ki taraftarları o futbolcuları hatırlamak dahi istemiyor. İşte Real Madrid tarihinin en kötü transferleri...

Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

23- THOMAS GRAVESEN - 2005
Geldiği Takım: Everton
Bonservis: 3.5 milyon Euro

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Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

22- FLAVIO CONCEICAO - 2000
Geldiği Takım: Deportivo
Bonservis: 25 milyon Euro

Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

21- FABIO COENTRAO - 2011
Geldiği Takım: Benfica
Bonservis: 30 milyon Euro

Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

20- MATEO KOVACIC - 2015
Geldiği Takım: Inter
Bonservis: 38 milyon Euro

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