Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

'Dünyanın en iyi futbol takımı hangisi diye sorsak?' herhalde birçoğunuz Real Madrid'in adını verir... Tarihinde 14 kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren İspanyol devi, her dönem flaş transferlere imza atarken, dünyaca ünlü yıldızların da bir numaralı tercihi oldu. Ancak Los Galacticos'un tarihinde öyle isimler var ki taraftarları o futbolcuları hatırlamak dahi istemiyor. İşte Real Madrid tarihinin en kötü transferleri...