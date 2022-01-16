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Haberler Galeri Real Madrid'in rekor transferi Barcelona taraftarı çıktı! Tıpkı Modric ve Isco gibi...
Giriş Tarihi: 16.01.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 16:47

Real Madrid'in rekor transferi Barcelona taraftarı çıktı! Tıpkı Modric ve Isco gibi...

Real Madrid Kadın Futbol Takımı, Alman ekibi Wolfsburg'tan rekor bedelle 21 yaşındaki Danimarkalı sol bek Sofie Svava'yı transfer etti. Genç yıldızın, geçmişte yaptığı paylaşımlarla Barcelona taraftarı olduğu ortaya çıktı.

Real Madrid’in rekor transferi Barcelona taraftarı çıktı! Tıpkı Modric ve Isco gibi...

Real Madrid Kadın Futbol Takımı, Sofie Svava için Wolfsburg'a 80 bin Euro bonservis bedeli ödedi. 21 yaşındaki Danimarkalı sol bek, Real Madrid Kadın Futbol Takımı'nın tarihindeki en pahalı transfer oldu.

Real Madrid’in rekor transferi Barcelona taraftarı çıktı! Tıpkı Modric ve Isco gibi...

21 yaşındaki defansın transferiyle sosyal medya hesabından paylaştığı eski fotoğraflar İspanya'da gündem oldu.

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Real Madrid’in rekor transferi Barcelona taraftarı çıktı! Tıpkı Modric ve Isco gibi...

Sofie Svava, Barcelona'nın Bayern Münih'e 8-2 kaybettiği maçın ardından Instagram hesabından bir fotoğraf yayınladı.

Real Madrid’in rekor transferi Barcelona taraftarı çıktı! Tıpkı Modric ve Isco gibi...

Sofie Svava daha önce Barcelona formalı fotoğrafını paylaşarak, "Hala taraftar" mesajını yazmıştı.

Real Madrid’in rekor transferi Barcelona taraftarı çıktı! Tıpkı Modric ve Isco gibi...

Danimarkalı oyuncu Real Madrid'e transfer olunca fotoğraflarını silse de taraftarlardan kaçıramadı.

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