Real Madrid’in rekor transferi Barcelona taraftarı çıktı! Tıpkı Modric ve Isco gibi...

Real Madrid Kadın Futbol Takımı, Sofie Svava için Wolfsburg'a 80 bin Euro bonservis bedeli ödedi. 21 yaşındaki Danimarkalı sol bek, Real Madrid Kadın Futbol Takımı'nın tarihindeki en pahalı transfer oldu. 21 yaşındaki defansın transferiyle sosyal medya hesabından paylaştığı eski fotoğraflar İspanya'da gündem oldu. Sofie Svava, Barcelona'nın Bayern Münih'e 8-2 kaybettiği maçın ardından Instagram hesabından bir fotoğraf yayınladı. Sofie Svava daha önce Barcelona formalı fotoğrafını paylaşarak, 'Hala taraftar' mesajını yazmıştı. Danimarkalı oyuncu Real Madrid'e transfer olunca fotoğraflarını silse de taraftarlardan kaçıramadı. Real Madrid'de daha önce Luka Modric ve Isco böyle bir durum yaşamıştı. Real Madrid Kadın Futbol Takımı, 16 takımın bulunduğu İspanya Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde lider Barcelona'nın 28 puan gerisinde bulunuyor. Eflatun-beyazlılar 23 puanla 8. sırada bulunuyor.