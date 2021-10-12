Giriş Tarihi: 12.10.2021 21:21Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 21:41
Rekorların efendisi Cristiano Ronaldo her şeye sahip! İşte bu zamana kadar kırdığı tüm rekorlar…
Son dakika haberi... Bu sezon Juventus'tan ayrılarak efsanesi olduğu Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, büyük bir sevgi seliyle karşılaştı. Premier Lig'e dönüşüyle birlikte medyanın gündeminden hiç düşmeyen Portekizli yıldız, ManU'da rüya gibi bir başlangıç yaptı. Premier Lig'de eylül ayının en iyi oyuncusu seçilen Ronaldo'nun bu zamana kadar kırdığı tüm rekorları İngiliz basını derledi. İşte son dakika haberinin detayları...