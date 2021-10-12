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Haberler Galeri Rekorların efendisi Cristiano Ronaldo her şeye sahip! İşte bu zamana kadar kırdığı tüm rekorlar…
Giriş Tarihi: 12.10.2021 21:21 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 21:41

Rekorların efendisi Cristiano Ronaldo her şeye sahip! İşte bu zamana kadar kırdığı tüm rekorlar…

Son dakika haberi... Bu sezon Juventus'tan ayrılarak efsanesi olduğu Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, büyük bir sevgi seliyle karşılaştı. Premier Lig'e dönüşüyle birlikte medyanın gündeminden hiç düşmeyen Portekizli yıldız, ManU'da rüya gibi bir başlangıç yaptı. Premier Lig'de eylül ayının en iyi oyuncusu seçilen Ronaldo'nun bu zamana kadar kırdığı tüm rekorları İngiliz basını derledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Rekorların efendisi Cristiano Ronaldo her şeye sahip! İşte bu zamana kadar kırdığı tüm rekorlar…

Dünya futbolunun son 20 yılına başarılarıyla ve futboluyla damga vuran Cristiano Ronaldo, kendisinden sonra gelen nesillere ilham kaynağı oldu. Birçok futbolcu onu taklit ederek ve onun gibi olma isteğiyle futbola başladı.

Rekorların efendisi Cristiano Ronaldo her şeye sahip! İşte bu zamana kadar kırdığı tüm rekorlar…

Sporting'den başlayan kariyerinde Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giyen Cristiano Ronaldo, Avrupa'nın en büyük 3 liginde de 10'larca rekor elde etti.

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Rekorların efendisi Cristiano Ronaldo her şeye sahip! İşte bu zamana kadar kırdığı tüm rekorlar…

İngiliz basınından The Sun, Ronaldo'nun bu zamana kadar kırdığı tüm rekorları derledi. Portekiz Milli Takımı'yla da birden fazla rekoru bulunan Ronaldo'nun birçok alanda rakibi bulunmuyor.

Rekorların efendisi Cristiano Ronaldo her şeye sahip! İşte bu zamana kadar kırdığı tüm rekorlar…

İşte Cristiano Ronaldo'nun bu zamana kadar kırdığı tüm rekorlar...

Rekorların efendisi Cristiano Ronaldo her şeye sahip! İşte bu zamana kadar kırdığı tüm rekorlar…

KULÜP TAKIMLARI VE ŞAMPİYONLAR LİGİ REKORLARI

Şampiyonlar Ligi, Ronaldo'nun favori sahnesi haline geldi ve birçok rekor ona ait.

Şampiyonlar Ligi'nde 136 golle tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

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