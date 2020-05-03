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Haberler Galeri Rıdvan Dilmen açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...

açıkladı! 'nin yeni teknik direktörü...

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebeiyle 'e verilen arada takımlar gelecek sezonun planlamasına ağırlık verdi. Bu sezon oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan ve gelecek sezona güçlü bir şekilde girmek isteyen de teknik direktör arayışlarına hız kazandırdı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu , Emre Belözoğlu'nun büyük olasılıkla takımın yeni sportif direktörü olacağını söyledi. Teknik direktör arayışları hakkında da konuşan Dilmen çarpıcı ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 03.05.2020 22:23 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 22:26
Rıdvan Dilmen açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...

Futbol yorumcu gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...

İşte Dilmen'in o açıklamaları:

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Rıdvan Dilmen açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...

TFF'nin 20'ye yakın çok çok değerli hocaları var. Profesörler var, ortopedistler var... Ciddi bir çalışma yaptılar.

Rıdvan Dilmen açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...

Ama TFF 3 gün önce doğru bir davranışla bir toplantı yaptılar ve bu sunumu yaptılar. Ama görünen şu ki kimse risk almak istemiyor. İlla ki oynayalım ya da oynamayalım raporu değil bu.

Rıdvan Dilmen açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...

Örneğin Fenerbahçe sahaya iniyor. Sahaya inen başka kulüplerde var. 12 Haziran'da seyircisiz oynanma planı var. Konuşulan ama resmileşmeyen bir durum var.

Rıdvan Dilmen açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...

"ŞENOL HOCA OYNANMASIN DEMİŞ"

3 gün önce yapılan toplantıda bildiğim kadarıyla Şenol Hoca, en azından psikolojik olarak ligin oynanmasının doğru olmayacağının üzerine bir açıklamada bulunmuş. Duyum tabi bu. Hocam hakkını helal etsin...

Rıdvan Dilmen açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...

Her şeyden önemlisi sağlıktır. O yüzden TFF, Bilim kurulu ve kulüplerin imzalı şekilde verdikleri karar çok önemli. O karar da sağlıklı düşünerek alınacaktır.

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