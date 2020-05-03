Rıdvan Dilmen açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebeiyle Süper Lig'e verilen arada takımlar gelecek sezonun planlamasına ağırlık verdi. Bu sezon oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan ve gelecek sezona güçlü bir şekilde girmek isteyen Fenerbahçe de teknik direktör arayışlarına hız kazandırdı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu'nun büyük olasılıkla takımın yeni sportif direktörü olacağını söyledi. Teknik direktör arayışları hakkında da konuşan Dilmen çarpıcı ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 03.05.2020
22:23
Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
22:26
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ