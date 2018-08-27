Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Antalyaspor maçını yorumladı

SABAH Spor'un usta yorumcularından Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın sahasında Antalyaspor'a 3-2 yenildiği karşılaşmayı yorumladı. 'EKONOMİK KRİZ İLE GELDİLER...' Antalya, geçen hafta 3-1'den 3-3'e gelmişti. Ekonomik kriz yaşarken hazırlandı bu maça. Beşiktaş'ın mutlak favori olacağını düşünmüştüm. Geniş alanda Vida'nın bombası patlıyor. Zıt diye geçiliyor hemen. 'UTKU'NIN YAPACAĞI BİR ŞEY YOK' Utku, bizim arkadaşımızın oğlu. Üzülmelerini istemem. İlk yarıdaki 3 golde hatası yok. Yapabileceği bir şey yok. Beşiktaş savunması rezalet. 'ANTALYASPOR'UN İLK GOLÜ NET OLARAK OFSAYT' Kural diyormuş ki ofsayt değilmiş. Adriano kurtarmak istediği için ofsayt değilmiş. Kimi buluyorlarsa bulsun, Kenya'dan mı buluyor getiriyorlar bu pozisyon net olarak ofsayt. 'BABA GİBİ OFSAYT!' Çaprmazsa ofsayt değilmiş, hamle yaparsa ofsaytmış. Bu pozisyon baba gibi ofsayt. O zaman Tanju Çolak'ı koyalım oraya. Çarpar birinden, ofsayt değilmiş zaten. 'FUTBOLUN DOĞASINA AYKIRI' Adriano nereden bilsin onun ofsayt olduğunu? Eğilsin mi adam? Futbolun doğasına aykırı bir kural. Böyle bir şey yok. FIFA, bu kuralı değiştirsin. Futbol aklım, pozisyonun ofsayt olduğunu söylüyor. 'ŞU POZİSYONU COLLINA'YA YOLLASINLAR...' Şu ofsayt pozisyonunu örnek olarak Collina'ya yollasınlar. Böyle pozisyon varsa eğer değiştirsinler. Yok savunma oyuncusu topu uzaklaştırmak istediği için ofsayt değilmiş... Yok ya. Savunma oyuncusu savunma yapmasın mı? Böyle bir kural varsa doğru değil. Bu işin başındaki adamların bunun yanlış olduğunu bilmesi lazım. 'OĞUZHAN ÖNEMLİ BİR DEĞERDİR' Oğuzhan önemli bir değerdir. Tabii ki kötü oynuyor, iyi oynamıyor. Güven kaybı yaşamaya başladı. Oğuzhan kaybedilecek oyuncu değil.