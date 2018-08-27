Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Antalyaspor maçını yorumladı

"ŞU POZİSYONU COLLINA'YA YOLLASINLAR..."

Şu ofsayt pozisyonunu örnek olarak Collina'ya yollasınlar. Böyle pozisyon varsa eğer değiştirsinler. Yok savunma oyuncusu topu uzaklaştırmak istediği için ofsayt değilmiş... Yok ya. Savunma oyuncusu savunma yapmasın mı? Böyle bir kural varsa doğru değil. Bu işin başındaki adamların bunun yanlış olduğunu bilmesi lazım.