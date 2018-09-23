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, - derbisini yorumladı

SABAH Spor yazarlarından , - derbisi öncesi iki takımın son durumunu değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 23.09.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 10:10
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, - derbisini yorumladı
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı

FENERBAHÇE'NİN RAKAMLARINA İNANMADIM

'ye çalışıp geldim. Futbolcu olsam hangi rakibe karşı oynayacağımı çalışırdım. Bakardım rakiplere. Kim sol bek, kim orta sol, kim stoper, kartı var mı, çalışırdım. Fenerbahçe'ye karşı da size bir şey göstereceğim. İnanamadım rakamlara. Defans ne demek? NBA'de savunmaya geçirince bağırırlar, 'defans' diye. O ne demek, geçin durun demek değil. Mücadele edin demek.

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, - derbisini yorumladı
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı

KİMSE SARI KART BİLE GÖRMEMİŞ!

takımı stoperlerine bakın. Toplam 8 maç yapmış Fenerbahçe. Neustadter 8 maçta sarı kart görememiş. Fenerbahçe bu 8 maçta Benfica'ya yenilmiş, evinde yenememiş, 3 tane ligde mağlubiyet, 1 tane de Avrupa'da. 8 maçın 5'i mağlup. Hiç sarı kart görmemiş. Hiç mi reaksiyon göstermezsin arkadaş. Gidin vurun demiyorum. Bir mücadele etmez mi insan. Skrtel, 7 maç 1 sarı kart. 1 maçta rotasyona girmiş, yerine Reyes oynamış, o da sarı kart görmemiş. Topal, 8 maçta hiç kart görmemiş. Merkeze bakar mısın?

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, - derbisini yorumladı
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı

SADECE ELJIF ELMAS BİR ŞEYLER YAPMIŞ

'ye karşı santrfor oynamak ne güzel! Formanı çekmiyor, faul yapmıyor. Gelelim, en çok kart gören oyuncusuna; Elif Elmas. 5 maçta 4 sarı kart görmüş. Bir şey yapmış. En kötü gidip çekmiş adamı. Bu kötü. Takımın mental bir problemi var. Gidip omuz atmıyor, mücadele etmiyor.

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, - derbisini yorumladı
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı

YENİLMİŞSİN, İSYAN ETMEMİŞSİN!

'nin ligde üst üste yenildiği iki maça gidelim. Malatyaspor'a 1-0 yenilmiş, 0 sarı kart. Yenilmişsin, isyan etmemişsin, faul yapmamışsın, hiç kart yok. Göztepe'ye 1-0, 0 sarı kart. Dinamo Zagreb maçında 2 sarı kart. Diğer maçlarda stoperlerin ön liberon görmemiş, Slimani görmüş. Zagreb'te de İsmail ile Elif görmüş.

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, - derbisini yorumladı
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı

STOPER VE ÖN LİBERO, 23 MAÇTA 1 SARI KART GÖRMÜŞ!

'ta Medel atıldı mı, atıldı. Ndiaye atıldı mı atıldı. Fernando sarı kartlar gördü mü, görüyor. Belhanda; doğru ya da yanlış. Bir reaksiyon var. Maçlarını 5-0 kazanmıyorsun bu arada. Manchester City'nin stoperi de kart görmüyordur. Senin stoper, ön liberon toplam 23 maçta 1 sarı kart görmüş ya da hakemler hasta li. Yeniliyorsun kart göstermiyorlar bari... Bunu taktiksel anlamda görmek lazım. Dinamo Zagreb maçı 6-1 de bitebilirdi, dışarıda bırakıyorum. Beşiktaş, Şenol Güneş ve Quaresma'ya sahip olan tecrübeli bir takım. Bu görüntü olmayacağını biliyordur. Fenerbahçe'nin temaslı ve sıkı oynaması lazım. Böyle maç mı olur Allah aşkına?

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, - derbisini yorumladı
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı

BİR TANE OMUZ ATMAZ MISIN?

Benim zamanımda kurallar savunma oyuncularına avantaj sağlıyordu. Fakat, hücumcular 10 lira alırken savunmacılar 5 lira alıyordu. Savunma oyuncusu da dikkatli olmak zorunda. Onlar da iyi ücretler alıyorlar artık. Dikkatli olmak zorundasın ama bir tane de omuza atmaz, itmez misin! Hakeme bir itiraz etmez misin! Kayarak düşürmez misin bir oyuncuyu!

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, - derbisini yorumladı
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı

MEDEL'İN OLMAMASI BÜYÜK AVANTAJ

Jailson sıkı topçu. Benzia çok klas futbolcu ama temposunu artırmalı. Gary Medel'in olmaması büyük avantaj. Harun Tekin yetenekli kaleci ama maçın Volkan Demirel gerekiyor. 'nin kadrosu belli ama solda Aatif yerine Eljif olabilir.

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