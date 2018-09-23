Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı

STOPER VE ÖN LİBERO, 23 MAÇTA 1 SARI KART GÖRMÜŞ!

Beşiktaş'ta Medel atıldı mı, atıldı. Ndiaye atıldı mı atıldı. Fernando sarı kartlar gördü mü, görüyor. Belhanda; doğru ya da yanlış. Bir reaksiyon var. Maçlarını 5-0 kazanmıyorsun bu arada. Manchester City'nin stoperi de kart görmüyordur. Senin stoper, ön liberon toplam 23 maçta 1 sarı kart görmüş ya da hakemler hasta Fenerbahçeli. Yeniliyorsun kart göstermiyorlar bari... Bunu taktiksel anlamda görmek lazım. Dinamo Zagreb maçı 6-1 de bitebilirdi, dışarıda bırakıyorum. Beşiktaş, Şenol Güneş ve Quaresma'ya sahip olan tecrübeli bir takım. Bu görüntü olmayacağını biliyordur. Fenerbahçe'nin temaslı ve sıkı oynaması lazım. Böyle maç mı olur Allah aşkına?