Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı

KİMSE SARI KART BİLE GÖRMEMİŞ!
Fenerbahçe takımı stoperlerine bakın. Toplam 8 maç yapmış Fenerbahçe. Neustadter 8 maçta sarı kart görememiş. Fenerbahçe bu 8 maçta Benfica'ya yenilmiş, evinde yenememiş, 3 tane ligde mağlubiyet, 1 tane de Avrupa'da. 8 maçın 5'i mağlup. Hiç sarı kart görmemiş. Hiç mi reaksiyon göstermezsin arkadaş. Gidin vurun demiyorum. Bir mücadele etmez mi insan. Skrtel, 7 maç 1 sarı kart. 1 maçta rotasyona girmiş, yerine Reyes oynamış, o da sarı kart görmemiş. Topal, 8 maçta hiç kart görmemiş. Merkeze bakar mısın?