Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın üç transferini açıkladı!

'ın üç transferini açıkladı!

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazandı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın üç transferini de canlı yayında açıkladı.

Giriş Tarihi: 28.12.2019 23:15
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın üç transferini açıkladı!

Süper Lig'in 17. haftasında , Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazandı.

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın üç transferini açıkladı!

Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri Radamel Falcao (2), Celutska (K.K), Ryan Babel ve Taylan Antalyalı kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın üç transferini açıkladı!

Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu , 'ın üç transferini de canlı yayında açıkladı.

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın üç transferini açıkladı!

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI

"Cuma, Beşiktaş'ın maçı rakip 9 kişi kalınca bitti. Bugün Başakşehir maçı 26 dakikada bitti. Trabzonspor-Kayserispor maçı başlamadan bitmişti zaten. Kayserispor 3. lig takımı gibi. maçı da yine ilk yarım saatte bitti."

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın üç transferini açıkladı!

" güzel bir galibiyet aldı ve moral kazandı. Puanını 27 yaptı ben bu işte varım dedi. Ben bu zamana kadar ilk kez Seri'yi beğendim."

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın üç transferini açıkladı!

"Taylan kupa maçından sonra hocaya not bıraktı. Falcao devreye 2 gol ile girince morali düzelmiştir. Mariano bugün ilk asistini yaptı, Taylan ilkeri yaptı. İlk kez 5 attı ."

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın üç transferini açıkladı!

"Türkiye 3 puanlı sisteme 32 sezon önce girdi. 79-80 yılında 3 büyükler ilk 3'te bitirememiş. Alanya kazanırsa, 'ın 7. olma ihtimali var."

BİZE ULAŞIN