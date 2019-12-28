Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın üç transferini açıkladı!

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazandı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın üç transferini de canlı yayında açıkladı.
Giriş Tarihi: 28.12.2019
23:15
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Süper Lig'in 17. haftasında
Galatasaray, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazandı.
Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri Radamel Falcao (2), Celutska (K.K), Ryan Babel ve Taylan Antalyalı kaydetti.
Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın üç transferini de canlı yayında açıkladı.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI
"Cuma, Beşiktaş'ın maçı rakip 9 kişi kalınca bitti. Bugün Başakşehir maçı 26 dakikada bitti. Trabzonspor-Kayserispor maçı başlamadan bitmişti zaten. Kayserispor 3. lig takımı gibi.
Galatasaray maçı da yine ilk yarım saatte bitti."
"
Galatasaray güzel bir galibiyet aldı ve moral kazandı. Puanını 27 yaptı ben bu işte varım dedi. Ben bu zamana kadar ilk kez Seri'yi beğendim."
"Taylan kupa maçından sonra hocaya not bıraktı. Falcao devreye 2 gol ile girince morali düzelmiştir. Mariano bugün ilk asistini yaptı, Taylan ilkeri yaptı. İlk kez 5 attı
Galatasaray."
"Türkiye 3 puanlı sisteme 32 sezon önce girdi. 79-80 yılında 3 büyükler ilk 3'te bitirememiş. Alanya kazanırsa,
Galatasaray'ın 7. olma ihtimali var."