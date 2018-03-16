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'den - derbisi için flaş sözler

Kadıköy'de yarın oynanacak sezonun en kritik derbisini SABAH'ın usta yorumcusu 'le değerlendirdik.

YASEMİN YILDIRIM

Giriş Tarihi: 16.03.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 10:47
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'den - derbisi için flaş sözler
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için flaş sözler

Yine kritik bir derbi... Fenerbahçe yarışta kalmak için kazanmak zorunda, Galatasaray 19 yıldır kazanamadığı Kadıköy'de liderliği korumak istiyor. Nasıl bir maç bekliyor bizi?

Sadece bir maçın sonucu, teknik direktörleri ve özellikle de kulüp yönetimlerini etkilemez. Daha doğrusu etkilememeli. Müsabaka öylesine bir zamanda oynanıyor ki teknik açıdan Fenerbahçe kazanmak zorunda, Galatasaray için bir puan kötü değil ama üç puan alırsa süper bir iş yapmış olacak. Bu olayın puansal durumu. Bir de psikolojik durumu var.

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'den - derbisi için flaş sözler
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için flaş sözler

1999'dan bu yana kaybetmeyen bir takım yenilirse Aykut Kocaman, "Galatasaray'a yenilen teknik adam" olarak tarihe geçecek. Veya tersten bakarsak Fatih Terim uzun süre sonra kazanan teknik adam olarak anılacak. Kazanamadığı halde sırf bayrak diktiği için Souness'ın hatırlandığı gibi hep hatırlanacak.

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'den - derbisi için flaş sözler
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için flaş sözler

Başkanlar için de geçerli... Çok sert geçmeye aday olduğunu gösteren başkanlık seçiminde Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım için maçın sonucu çok önemli. Mustafa Cengiz Bey için kayıp ölçü olmaz ama kazandığı takdirde derbi kazanmış başkan olarak kongrede 200 oy fazla alır. Bu da rekabetin önemini gösteriyor.

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'den - derbisi için flaş sözler
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için flaş sözler

Teknik adamların maça hazırlanışına bakıyorum... Kendisini ziyaret edip, bir de kahvesini içtiğim Aykut Hoca son derece güvenli. Rahat... Kaldı ki ilk derbisi de değil. Hem oyuncu hem de teknik adam olarak bunu yaşamış birisi.

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'den - derbisi için flaş sözler
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için flaş sözler

'a baktığımızda Fatih Terim, motivasyon anlamında farklı uygulamalar yapıyor, taraftara açık idman gibi. Sahaya çıkacakları 11'lerde 'de büyük bir değişiklik beklemiyorum. Malatya 11'iyle oynar diye düşünüyorum. Ama bir yandan da kafasında oyunun son bölümündeki gibi Alper'le Giuliano ikilisi ile 4-4-2 gibi oynatır mı diye de düşünmeden edemiyorum. Fatih Terim'in hem mental olarak hem de özellikle fizik anlamında hazır olmadığı için Fernando ile başlayacağını zannetmiyorum.

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'den - derbisi için flaş sözler
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için flaş sözler

Fatih Terim ofans seven bir hoca ama Kadıköy'de galibiyet mi yoksa bir puan da yeter der mi?

O zaman şöyle bir 11 çıkması gerek... Donk, Tolga, Selçuk orta sahası. Ama ben Fatih Terim'in Belhanda, Feghouli, Gomis ve Rodrigues'i de oynatacağını düşünüyorum. 4-2-3-1 oynamasını bekliyorum. Tolga, Selçuk, Fernando ve Donk'tan ikisini oynatacağını düşünüyorum. Bunlardan birinin Donk olacağını, yanında Selçuk'un oynama ihtimalinin yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Tolga ile Selçuk arasında gidip geliyordur. Sakatlığı geçmesine rağmen Fernando'yu oynatacağını düşünmüyorum. Linnes, Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo, orta sahada Donk yanında Selçuk ya da Tolga sağda Feghouli, forvet arkası Belhanda, solda Rodrigues en önde de Gomis'i oynatmasını bekliyorum.

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'den - derbisi için flaş sözler
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için flaş sözler

İki hocayı da yakından tanıyoruz. Neler yapacaklarını bilebiliyoruz. Aykut Kocaman'ın nasıl başlayacağını, nasıl devam edeceğini ön görebiliyoruz ama Fatih Terim'i çok ön göremiyoruz. Skora, duruma, şartlara göre değiştirebiliyor. Bir anda başka bir 11'le çıkabilir, oyun içinde geçen hafta olduğu gibi farklı şeyler yapabilir. Aykut Hoca daha kuralcı, Fatih Hoca daha esnek antrenörlük yapıyor. Tabii ki skor önemli.

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