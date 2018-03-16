Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için flaş sözler

Fatih Terim ofans seven bir hoca ama Kadıköy'de galibiyet mi yoksa bir puan da yeter der mi?
O zaman şöyle bir 11 çıkması gerek... Donk, Tolga, Selçuk orta sahası. Ama ben Fatih Terim'in Belhanda, Feghouli, Gomis ve Rodrigues'i de oynatacağını düşünüyorum. 4-2-3-1 oynamasını bekliyorum. Tolga, Selçuk, Fernando ve Donk'tan ikisini oynatacağını düşünüyorum. Bunlardan birinin Donk olacağını, yanında Selçuk'un oynama ihtimalinin yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Tolga ile Selçuk arasında gidip geliyordur. Sakatlığı geçmesine rağmen Fernando'yu oynatacağını düşünmüyorum. Linnes, Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo, orta sahada Donk yanında Selçuk ya da Tolga sağda Feghouli, forvet arkası Belhanda, solda Rodrigues en önde de Gomis'i oynatmasını bekliyorum.