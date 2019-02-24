Rıdvan Dilmen'den, Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı için flaş yorumlar

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir ile Bursaspor'u karşı karşıya getiren karşılaşmanın bugün oynatılması yönünde alınan kararı eleştirdi ve önemli bir noktaya dikkat çekti. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakehir, Bursaspor'u konuk etti. Dün 19.00'da başlayan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikasında tatil edilen müsabakaya bugün 19.00 itibariyle kaldığı yerden devam edildi. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve alınan kararı eleştirdi. İşte Dilmen'in o yorumları... 'İstanbul büyük bir şehir. Başakşehir ile Seyrantepe arasındaki iklim farkını görebiliyoruz. Tabii Galatasaray'ın aldığı tedbir de var. Başakşehir neden hazırlanmamış diyemem, orada iklim şartlar farklı. Mesela Olimpiyat Stadı'nda maçı yorumlamak bile zordu.' 'Başakşehir maçında hiçbir şey anlamadım. Top nerede, çizgi nerede... Olumsuz hava şartlarında bir maç oynanıyor, düne göre sadece topun rengi değişmiş. Ertelenmeyi tartışırız ama Galatasaray doğru bir teknoloji ile önlemini almış, bu derslik bir şey.' 'Akhisarspor, Play-Off senesindeki gibi sadece büyüklerle oynasa bu oyunla şampiyon olur. Oyun anlayışları, büyük takımlara ters geliyor. O kadar eksiklerine rağmen zaman zaman maça ortak oldular.' 'Ben Başakşehir maçını oynatmazdım. 'Biz ne sahalarda oynadık' diyorlar ya, o doğru değildi, keşke oynatmasalardı. Kötüden örnek olmaz. Başakşehir zemini her türlü futbolcu sahası için tehlikeli. Başakşehir kollanıyor algısı altında ezildiler ve maçı oynattılar.' 'Maçın başında Rotman'a sarı kart vermedi. Sonra bir sarı kartı var, bence iki sarı kartla atılmalıydı. Mariano'ya da ikinci sarı kartı vermedi ve oyundan atmadı. Bana göre iki takım da 10 kişi kalmalıydı.'