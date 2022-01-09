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Haberler Galeri Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 09.01.2022 01:02 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 01:03

Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

Süper Lig'in 20. Haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Ligde çıktığı son maçta mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip Karadeniz deplasmanında galip gelerek İstanbul'a 3 puanla dönmek istiyor. Öte yandan karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyen futbolseverler canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek isteyerek "Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. Haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Son 19. Haftada 28 puan elde eden siya beyazlılar 9. sırada yer alırken Karadeniz ekibi ise 17 puanla 18. sırada yer alıyor. Mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler "Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" soruları üzerinden canlı yayın bilgilerine erişmek istiyor.

RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Süper Lig 20. Hafta Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve tüm bilgiler şöyle;

Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı 9 Ocak 2021 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

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Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

BEŞİKTAŞ, RİZE'YE GELDİ

Spor Toto Süper Lig'in 20'ci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Rize'ye geldi.

Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

Beşiktaş kafilesi Trabzon Havalimanı'na saat 17.25'te iniş yaptı. Kafile, dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Siyah beyazlı kafileyi burada az sayıdaki taraftar karşıladı. Taraftarlar bazı futbolcularla fotoğraf çektirip başarılar diledi. Siyah beyazlı ekip kendilerini bekleyen otobüsle Rize'ye hareket etti. Rize'de konaklayacağı otele yerleşen kafile maç saatini beklemeye başladı.

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.

Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

ÇAYKUR RİZESPOR, BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIR

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

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