Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. Haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Son 19. Haftada 28 puan elde eden siya beyazlılar 9. sırada yer alırken Karadeniz ekibi ise 17 puanla 18. sırada yer alıyor. Mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler "Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" soruları üzerinden canlı yayın bilgilerine erişmek istiyor.

RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Süper Lig 20. Hafta Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve tüm bilgiler şöyle;