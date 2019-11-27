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  • Robert Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Sadece Lionel Messi başarabilmişti...

, tarihine geçti! Sadece başarabilmişti...

, B Grubu 5. maçında deplasmanda Sırp ekibi 'ı 6-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Karşılaşmaya damga vuran isim ise Alman temsilcisinin Polonyalı yıldızı oldu. 4 golle karşılaşmaya damga vuran ve maç topunu hatıra olarak alan yıldız golcü UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine damga vurdu ve bundan önce yalnızca Barcelona'nın yıldızı 'nin yapabildiği başarıya ortak oldu.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 01:28 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 01:30
Robert Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Sadece Lionel Messi başarabilmişti...

'nde gecenin en farklı galibiyetini aldı. Alman ekibi deplasmanda 'ı 6-0 mağlup ederken Polonyalı golcü attığı 4 golle geceye damga vurdu. Bu sezon çıktığı 20 maçta 27 gol atan ve tarihi bir sezon geçiren Lewandowski bu maçla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde daha önce yalnızca Barcelona'nın Arjantinli yıldızı 'nin gerçekleştirebildiği başarıya ortak oldu.

Robert Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Sadece Lionel Messi başarabilmişti...

14. dakikada Leon Goretzka'nın golüyle 1-0 öne geçti.

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Robert Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Sadece Lionel Messi başarabilmişti...

Bu golün ardından sahneye Polonyalı golcü Lewandowski çıktı.

Robert Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Sadece Lionel Messi başarabilmişti...

31 yaşındaki oyuncu 15 dakika içinde, 53, 60, 64 ve 67. dakikalarda, attığı gollerle güne damga vurdu.

Robert Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Sadece Lionel Messi başarabilmişti...

Maçın skorunu tayin eden isim ise 89. dakikada attığı golle Corentin Tolisso oldu.

Robert Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Sadece Lionel Messi başarabilmişti...

Bu sonuçla grupta oynadığı 5. maçı da kazanarak puanını 15'e yükseltti.

Robert Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Sadece Lionel Messi başarabilmişti...

Yıldız oyuncu Lewandowski ise adını tarihine yazdırdı.

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