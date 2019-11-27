Robert Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Sadece Lionel Messi başarabilmişti...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en farklı galibiyetini Bayern Münih aldı. Alman ekibi deplasmanda Kızılyıldız'ı 6-0 mağlup ederken Polonyalı golcü Robert Lewandowski attığı 4 golle geceye damga vurdu. Bu sezon çıktığı 20 maçta 27 gol atan ve tarihi bir sezon geçiren Lewandowski bu maçla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde daha önce yalnızca Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin gerçekleştirebildiği başarıya ortak oldu.