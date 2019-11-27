Robert Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Sadece Lionel Messi başarabilmişti...

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında deplasmanda Sırp ekibi Kızılyıldız'ı 6-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Karşılaşmaya damga vuran isim ise Alman temsilcisinin Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski oldu. 4 golle karşılaşmaya damga vuran ve maç topunu hatıra olarak alan yıldız golcü UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine damga vurdu ve bundan önce yalnızca Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin yapabildiği başarıya ortak oldu.
Giriş Tarihi: 27.11.2019
01:28
Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
01:30
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