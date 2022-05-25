Giriş Tarihi: 25.05.2022 23:42 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 23:42

Roma Feyenoord maçı Exxen canlı yayın ile izle! Konferans Ligi finali 25 Mayıs 2022 Roma Feyenoord maçı canlı izle!

Roma ile Feyenoord tarihin ilk Konferans Ligi final maçında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi naklen izlemek isteyenler Exxen canlı yayın ile Roma Feyenoord maçı canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. 5 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak olan heyecan dolu karşılaşmada ligin şampiyonu belli olacak. Hollandalı ekip 2002'den beri Avrupa'da zafere hasretken İtalyan ekip ise Avrupa'daki tek kupasını 1965'te kazandı. İşte Exxen canlı yayın ile Roma Feyenoord maçı canlı izle ekranı ve final maçına dair detaylar...