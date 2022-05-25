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Haberler Galeri Roma Feyenoord maçı Exxen canlı yayın ile izle! Konferans Ligi finali 25 Mayıs 2022 Roma Feyenoord maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 25.05.2022 23:42 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 23:42

Roma Feyenoord maçı Exxen canlı yayın ile izle! Konferans Ligi finali 25 Mayıs 2022 Roma Feyenoord maçı canlı izle!

Roma ile Feyenoord tarihin ilk Konferans Ligi final maçında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi naklen izlemek isteyenler Exxen canlı yayın ile Roma Feyenoord maçı canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. 5 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak olan heyecan dolu karşılaşmada ligin şampiyonu belli olacak. Hollandalı ekip 2002'den beri Avrupa'da zafere hasretken İtalyan ekip ise Avrupa'daki tek kupasını 1965'te kazandı. İşte Exxen canlı yayın ile Roma Feyenoord maçı canlı izle ekranı ve final maçına dair detaylar...

Roma Feyenoord maçı Exxen canlı yayın ile izle! Konferans Ligi finali 25 Mayıs 2022 Roma Feyenoord maçı canlı izle!

UEFA'nın yeni kupası Konferans Ligi finali bu akşam Roma Feyenoord maçı ile gerçekleşecek. Dev mücadeleye, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare ev sahipliği yapıyor. Exxen ve Tv 8,5'tan yayınlanan karşılaşmayı naklen takip etmek isteyenler bu noktada Exxen canlı yayın ile Roma Feyenoord maçı canlı izle araştırmasına çıktı. İşte Konferans Ligi finali Roma Feyenoord maçı canlı izle seçeneği ve milyonların heyecanla beklediği maçtan detaylar...

Roma Feyenoord maçı Exxen canlı yayın ile izle! Konferans Ligi finali 25 Mayıs 2022 Roma Feyenoord maçı canlı izle!

ROMA – FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Tiran'da oynanacak maç, Türkiye saatiyle saat 22.00'de oynanacak. Maçı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

ROMA – FEYENOORD MUHTEMEL 11'LER

Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp; Cristante, Oliveira, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo; Abraham

Feyenoord: Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Orkun Kökçü, Nelson, Til; Sinisterra, Dessers

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Roma Feyenoord maçı Exxen canlı yayın ile izle! Konferans Ligi finali 25 Mayıs 2022 Roma Feyenoord maçı canlı izle!

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ İÇİN İKİ FARKLI OPSİYON

Acun'un "Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu 1 Ocak'ta açılmıştı. İşte Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri...

Roma Feyenoord maçı Exxen canlı yayın ile izle! Konferans Ligi finali 25 Mayıs 2022 Roma Feyenoord maçı canlı izle!

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.

EXXEN TV NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

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