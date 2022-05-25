Roma ile Feyenoord tarihin ilk Konferans Ligi final maçında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi naklen izlemek isteyenler Exxen canlı yayın ile Roma Feyenoord maçı canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. 5 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak olan heyecan dolu karşılaşmada ligin şampiyonu belli olacak. Hollandalı ekip 2002'den beri Avrupa'da zafere hasretken İtalyan ekip ise Avrupa'daki tek kupasını 1965'te kazandı. İşte Exxen canlı yayın ile Roma Feyenoord maçı canlı izle ekranı ve final maçına dair detaylar...