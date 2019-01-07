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  • 'Roma, Oğuzhan Özyakup ve Ozan Kabak'ı istiyor' iddiası...

', ve 'ı istiyor' iddiası...

İtalyan basını 'nın transfer planını yazdı. Roma Teknik Direktörü Francesco'nun hedefinde orta saha için , savunma içinse var.

Giriş Tarihi: 07.01.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 12:30
'Roma, Oğuzhan Özyakup ve Ozan Kabak'ı istiyor' iddiası...

Bu sezon Beşiktaş'ta istenilen performansı gösteremeyen için İtalya basınından büyük bir iddia geldi.

'Roma, Oğuzhan Özyakup ve Ozan Kabak'ı istiyor' iddiası...

La Gazetta dello Sport, 'nın orta alana takviye konusunda iki isim üzerinde durduğu ve bu iki isimden birinin olduğu yazdı.

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'Roma, Oğuzhan Özyakup ve Ozan Kabak'ı istiyor' iddiası...

İtalyan temsilcisinin, kiralama formülüyle Beşiktaş ile görüşmeye hazırlandığı belirtilirken, orta alan için diğer bir isimin de Torino'da forma giyen Soualiho Meite olduğu belirtildi.

'Roma, Oğuzhan Özyakup ve Ozan Kabak'ı istiyor' iddiası...

Ancak İtalyan basını 23 yaşındaki genç orta sahanın yüksek maliyeti nedeniyle transferinin zor olduğu 'nın isminde daha fazla yoğunlaştığını iddia etti.

'Roma, Oğuzhan Özyakup ve Ozan Kabak'ı istiyor' iddiası...

İtalyanlar 'nın transfer planlarının içinde savunma bölgesinde ise Galatasaraylı 'ın olduğunu öne sürdü.

'Roma, Oğuzhan Özyakup ve Ozan Kabak'ı istiyor' iddiası...

Haberde Galatasaray'ın Ocak ayında Ozan'ı bırakmak istemediği belirtilirken, 'nın ile sezon sonu temas kuracağı belirtildi.

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