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çelimsiz bir çocuktan, ''a nasıl dönüştü?

, Şampiyonlar Ligi'nde 'u 'nun son dakika golüyle elerken, Portekizlinin gol sonrası yaşadığı sevinç sırasında sergilediği 'kas gösterisi' dikkatlerden kaçmadı.

piyasasına çıktığı günlerde çelimsiz bir genç olan Ronaldo aradan geçen yıllar içerisinde adeta bir insanüstü canlıya dönüştü. Kas kütlesini artıran ve dünyanın en güçlü futbolcularından birisi olan Ronaldo'nun bunu nasıl başardığını anlamak ise zor değil. Şifresi belli: Sıkı çalışmak, doğru beslenmek, düzenli bir hayat yaşamak ve uykudan ödün vermemek!

İşte Ronaldo'yu çelimsiz çocuktan, ''a dönüştüren sağlayan 3 ana madde...

HAZIRLAYAN: Serkan AKKOYUN

Giriş Tarihi: 12.04.2018 13:08 Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 13:25
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çelimsiz bir çocuktan, ''a nasıl dönüştü?
Ronaldo çelimsiz bir çocuktan, 'Hulk'a nasıl dönüştü?

ANTRENMANLAR

Olası sakatlıkları engellemek için ısınmayla başlıyor. Açma-germa ve kardiyo ısınma hareketlerini birkaç tur tekrarlıyor. Bu ısınmalar spor salonunda koşu bandına çıkmak ya da bisikletle pedal çevirmek de olabiliyor bazen.

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çelimsiz bir çocuktan, ''a nasıl dönüştü?
Ronaldo çelimsiz bir çocuktan, 'Hulk'a nasıl dönüştü?

'nun eğitimleri koşma, kürek çekme ve ağırlıklar gibi kardiyovasküler eğitimler arasında bölünmüş durumda. Bunları karıştırıyor. Çalışmalarında vücudunun tüm alanlarını hedefliyor. Egzersizlerinin vücudunun dayanıklılığını artırması ve denge sağlamasına odaklanıyor.

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çelimsiz bir çocuktan, ''a nasıl dönüştü?
Ronaldo çelimsiz bir çocuktan, 'Hulk'a nasıl dönüştü?

Patlamalı koşular için çok fazla sprint idmanı yapıyor. Spor salonundaysa kısa mesafeli, sahadaysa uzun mesafeli koşular yapıyor. Bunu her antrenmanına mutlaka ekliyor.

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çelimsiz bir çocuktan, ''a nasıl dönüştü?
Ronaldo çelimsiz bir çocuktan, 'Hulk'a nasıl dönüştü?

'nun çalışma alanı sadece takımla beraber yaptığı idmanlar ya da kulüp tesislerindeki fitness salonları değil. Sabah uyandığında yatağında mekik çekiyor ve karın kaslarını hareketlendirmeden yataktan çıkmıyor.

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çelimsiz bir çocuktan, ''a nasıl dönüştü?
Ronaldo çelimsiz bir çocuktan, 'Hulk'a nasıl dönüştü?

DOĞRU BESLENME

Uzmanlar, iyi bir antrenman programınız olsa bile doğru beslenmezseniz yaptıklarınızın eksik kalacağını söyler. da idmanları kadar beslenmesine de çok dikkat ediyor ve uyku saatleriyle birlikte en çok önemsediği şey.

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çelimsiz bir çocuktan, ''a nasıl dönüştü?
Ronaldo çelimsiz bir çocuktan, 'Hulk'a nasıl dönüştü?

Günde 2-4 saat aralıklara bölünmüş şekilde 6 küçük öğünle besleniyor. Bu sayede metabolizması daha kontrollü çalışıyor. Kas onarımı için proteine ihtiyaç duyuyor ve yüksek miktarda, yağsız et tüketiyor. Bol mineral ve vitamin içerdiği için kesinlikle sebzesiz öğünü bulunmuyor.

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çelimsiz bir çocuktan, ''a nasıl dönüştü?
Ronaldo çelimsiz bir çocuktan, 'Hulk'a nasıl dönüştü?

Yağ birikmesine neden olan ve metabolizmayı yavaşlatan yüksek şekerli yiyecekleri ağzına sürmüyor. En sevdiği yemek balık. Ayrıca bol bol morino balığı ile yapılan Lizbon'a özgü bir yemek olan 'bacalhau bras' tüketiyor.

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