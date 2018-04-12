Ronaldo çelimsiz bir çocuktan, 'Hulk'a nasıl dönüştü?

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u Ronaldo'nun son dakika golüyle elerken, Portekizlinin gol sonrası yaşadığı sevinç sırasında sergilediği 'kas gösterisi' dikkatlerden kaçmadı.

Futbol piyasasına çıktığı günlerde çelimsiz bir genç olan Ronaldo aradan geçen yıllar içerisinde adeta bir insanüstü canlıya dönüştü. Kas kütlesini artıran ve dünyanın en güçlü futbolcularından birisi olan Ronaldo'nun bunu nasıl başardığını anlamak ise zor değil. Şifresi belli: Sıkı çalışmak, doğru beslenmek, düzenli bir hayat yaşamak ve uykudan ödün vermemek!

İşte Ronaldo'yu çelimsiz çocuktan, 'Hulk'a dönüştüren sağlayan 3 ana madde...

HAZIRLAYAN: Serkan AKKOYUN