Ronaldo onların adını duymak bile istemiyor! İşte CR7’nin birlikte oynadığı en kötü futbolcular

Cristiano Ronaldo kariyerinin ilk ve son yıllarını dışarıda bırakırsak, yaklaşık 16 sezon boyunca Lionel Messi ile birlikte dünya futbolunun zirvesine adını altın harflerle yazdırdı. 38 yaşında olan Portekizli yaşayan efsane, bu sezon Al Nassr ile çıktığı 23 maçta attığı 21 gol ve yaptığı 11 asistle hala futbola olan tutkusunun ne kadar fazla olduğunu bizlere gösteriyor. Cristiano Ronaldo kariyeri boyunca her ne kadar dünyaca ünlü yıldızlarla oynasa da adını unutmak istediği birçok takım arkadaşı da oldu. İşte Ronaldo'nun birlikte oynadığı en kötü futbolcular...