Ronaldo ve Messi aynı gün elendi! Uruguay - Portekiz & Fransa - Arjantin

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. İlk maçlarda Fransa ile Arjantin ve Uruguay ile Portekiz karşı karşıya geldi. 90 dakikaların sonunda bir üst tura yükselen takımlar Fransa ve Uruguay oldu. URUGUAY - PORTEKİZ Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçında Portekiz'i 2-1 yenen Uruguay, çeyrek finale çıktı. Karşılaşmanın 6. dakikasında gelişen Portekiz atağında, Bernardo Silva'nın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Ronaldo'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 7. dakikada Luis Suarez'in sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa arka direkte yükselen Cavani, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. 22. dakikada Uruguay'ın ceza alanı önünden kazandığı serbest atışta topun başına Luis Suarez geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Patricio meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Uruguay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 55. dakikada Guerreiro'nun sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Pepe'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1 62. dakikada Luis Suarez'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Cavani, meşin yuvarlağı ayağının içiyle yaptığı vuruşla uzak köşeden ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skoru koruyan ve Portekiz'i 2-1 mağlup eden Uruguay, çeyrek finale yükseldi ve Fransa'nın rakibi oldu.