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ve aynı gün elendi! - & -

'da düzenlenen 2018 'nda son 16 turu heyecanı başladı. İlk maçlarda ile ve ile karşı karşıya geldi. 90 dakikaların sonunda bir üst tura yükselen takımlar Fransa ve Uruguay oldu.

Giriş Tarihi: 01.07.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 01.07.2018 10:17
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ve aynı gün elendi! - & -
Ronaldo ve Messi aynı gün elendi! Uruguay - Portekiz & Fransa - Arjantin

URUGUAY - PORTEKİZ

'da devam eden 2018 'nda son 16 turu maçında 'i 2-1 yenen , çeyrek finale çıktı.

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ve aynı gün elendi! - & -
Ronaldo ve Messi aynı gün elendi! Uruguay - Portekiz & Fransa - Arjantin

Karşılaşmanın 6. dakikasında gelişen atağında, Bernardo Silva'nın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan 'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

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ve aynı gün elendi! - & -
Ronaldo ve Messi aynı gün elendi! Uruguay - Portekiz & Fransa - Arjantin

7. dakikada 'in sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa arka direkte yükselen Cavani, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

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ve aynı gün elendi! - & -
Ronaldo ve Messi aynı gün elendi! Uruguay - Portekiz & Fransa - Arjantin

22. dakikada 'ın ceza alanı önünden kazandığı serbest atışta topun başına geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Patricio meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Uruguay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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ve aynı gün elendi! - & -
Ronaldo ve Messi aynı gün elendi! Uruguay - Portekiz & Fransa - Arjantin

55. dakikada Guerreiro'nun sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen 'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

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ve aynı gün elendi! - & -
Ronaldo ve Messi aynı gün elendi! Uruguay - Portekiz & Fransa - Arjantin

62. dakikada 'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Cavani, meşin yuvarlağı ayağının içiyle yaptığı vuruşla uzak köşeden ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

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ve aynı gün elendi! - & -
Ronaldo ve Messi aynı gün elendi! Uruguay - Portekiz & Fransa - Arjantin

Kalan dakikalarda skoru koruyan ve 'i 2-1 mağlup eden , çeyrek finale yükseldi ve 'nın rakibi oldu.

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