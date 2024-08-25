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Haberler Galeri S SPORT PLUS CANLI İZLE REAL MADRİD-REAL VALLADOLİD MAÇI || İspanya La Liga ikinci hafta maçı canlı yayın izle S Sport Plus linki
Giriş Tarihi: 25.08.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 11:32

S SPORT PLUS CANLI İZLE REAL MADRİD-REAL VALLADOLİD MAÇI || İspanya La Liga ikinci hafta maçı canlı yayın izle S Sport Plus linki

İspanya La Liga ikinci hafta Real Madrid-Real Valladolid maçı kapsamında S Sport Plus canlı izle ekranı için arama motorları çalıştırıyor. Real Madrid, İspanya La Liga ikinci hafta mücadelesinde sahasında Real Valladolid'i konuk edecek. Real Madrid-Real Valladolid maçı canlı yayın ile S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Bugün oynanacak maç için futbolseverler Real Madrid-Real Valladolid maçı S Sport Plus canlı izle araştırmalarını hızlandırdı. İşte S Sport Plus canlı yayın izle ekranı ve frekans bilgileri...

S SPORT PLUS CANLI İZLE REAL MADRİD-REAL VALLADOLİD MAÇI || İspanya La Liga ikinci hafta maçı canlı yayın izle S Sport Plus linki

S Sport Plus canlı izle ekranı bugün oynanacak Real Madrid-Real Valladolid mücadelesini izlemek isteyen futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılar hem ligde hem de Avrupa'da kupa hedefiyle mücadelelerine hız kesmeden sürdürüyor. Real Madrid-Real Valladolid maçı canlı izle ekranı başında 18.00'da yerler alınıyor. S Sport Plus canlı yayın izle ekranı için arama motorları çalıştırılıyor. İşte La liga 2. hafta maçı için S Sport Plus canlı izle ekranı ve frekans bilgileri.

S SPORT PLUS CANLI İZLE REAL MADRİD-REAL VALLADOLİD MAÇI || İspanya La Liga ikinci hafta maçı canlı yayın izle S Sport Plus linki

REAL MADRİD-REAL VALLADOLİD MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid-Real Valladolid maçı, 25 Ağustos 2024 Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.

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S SPORT PLUS CANLI İZLE REAL MADRİD-REAL VALLADOLİD MAÇI || İspanya La Liga ikinci hafta maçı canlı yayın izle S Sport Plus linki

REAL MADRİD-REAL VALLADOLİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Real Valladolid maçı, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS CANLI İZLE REAL MADRİD-REAL VALLADOLİD MAÇI || İspanya La Liga ikinci hafta maçı canlı yayın izle S Sport Plus linki

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLE REAL MADRİD-REAL VALLADOLİD MAÇI || İspanya La Liga ikinci hafta maçı canlı yayın izle S Sport Plus linki

S SPORT PLUS ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR?

S Sport Plus uygulamasını App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

TV'YE S SPORT PLUS NASIL YÜKLENİR?

S Sport Plus uygulamasını Smart TV'nizde kullanmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin; 1.Televizyonunuzun uygulama mağazasını açın. 2. Arama kısmına S Sport Plus yazın ve gelen sonuçlar arasından S Sport Plus'ı seçin. 3. S Sport Plus uygulamasının sayfasını gördüğünüzde "Yükle" butonuna basın.

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