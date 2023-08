Giriş Tarihi: 03.08.2023 18:20 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 18:21

S Sport Plus canlı maç izle ekranı ile bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön eleme turu maçı takip edilecek. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Tirana Beşiktaş rövanş maçı S Sport Plus ekranında canlı yayınlanacak. Maç Air Albania Stadyumu'nda oynanacak ve mücadelede düdüğü Stuart Attwell çalacak. İşte S Sport Plus canlı izle ekranı