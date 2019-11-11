Sahası olmayan futbolcular, asfalta kilim serip antrenman yapıyor

Toz ve çamur engelinden dolayı ilçedeki pazar yerinde antrenman yaptıklarını belirten Aramaz, "Şu anda hava şartlarından dolayı aşırı toz ve yağmur sebebiyle çamur olduğu için tarlalar yerine ilçemizdeki pazar yerinde antrenman yapmaya karar verdik. Bu şartlarda yaptığımız antrenman çok sağlıklı değil, bunu biliyoruz ama başka hazırlanacak alanımız yok. Antrenmanlarda kalecimiz yaralanmasın diye arkadaşlar evlerinden battaniye, kilim, halı gibi yumuşak şeyler getirip kalecinin olduğu yere seriyor. Yetkililerden tek isteğimiz buraya sentetik bir saha yapılmasıdır. Buradan çok yetenekli gençler çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.