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Galeri Sahası olmayan futbolcular, asfalta kilim serip antrenman yapıyor
Sahası olmayan futbolcular, asfalta kilim serip antrenman yapıyor
Kars 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden ve sahaları olmadığı için antrenmanlarını genellikle tarla ve boş arazilerde yapan Akyaka Gençlerbirliği Kulübü sporcuları, yağış sebebiyle tarla ve boş araziler çamurla kaplanınca saha sorunlarına dikkati çekmek için sporcuların getirdiği halı, kilim ve battaniyeleri pazar yerindeki asfalta serip hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş Tarihi: 11.11.2019
13:53
Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
13:59
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Kars 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden ve sahaları olmadığı için antrenmanlarını genellikle tarla ve boş arazilerde yapan Akyaka Gençlerbirliği Kulübü sporcuları, yağış sebebiyle tarla ve boş araziler çamurla kaplanınca saha sorunlarına dikkati çekmek için sporcuların getirdiği halı, kilim ve battaniyeleri pazar yerindeki asfalta serip hazırlıklarını sürdürdü.
Kars 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Akyaka Gençlerbirliği Kulübü sporcuları, yağış sebebiyle tarla ve boş araziler çamur olunca saha sorunlarına dikkati çekmek amacıyla özellikle kalecinin yaralanmaması için sporcuların getirdiği halı, kilim ve battaniyeleri pazar yerindeki asfalta serip idman yaptı.
Kars'ın Akyaka ilçesinde 1 yıl önce kurulan Akyaka futbolcuları, antrenmanlarını sahaları olmadığı için çoğunlukla boş arazilerde ve tarlalarda gerçekleştiriyor. Gençlerbirliği'nin
- SOYUNMA ODASI "MİNİBÜS"
Pazar yerindeki idmana çıkmadan önce formalarını soyunma odası olarak kullandıkları kulübe ait bir minibüste giyen futbolcular, daha sonra asfalt üzerinde ısınarak idmana başladı.
Kulüp sporcuları ve yöneticileri, maddi imkansızlıkları ve saha sorunları bulunduğunu belirterek, futbol oynayıp spor yapabilmeleri için kendilerine bir spor salonu ya da saha yapılmasını talep ediyor.
Akyaka
Kulübü Başkanı Veli Aramaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahanın olmamasının sporcularını engellemediğini, her şarta rağmen maçlara hazırlandıklarını söyledi. Gençlerbirliği
Toz ve çamur engelinden dolayı ilçedeki pazar yerinde antrenman yaptıklarını belirten Aramaz, "Şu anda hava şartlarından dolayı aşırı toz ve yağmur sebebiyle çamur olduğu için tarlalar yerine ilçemizdeki pazar yerinde antrenman yapmaya karar verdik. Bu şartlarda yaptığımız antrenman çok sağlıklı değil, bunu biliyoruz ama başka hazırlanacak alanımız yok. Antrenmanlarda kalecimiz yaralanmasın diye arkadaşlar evlerinden battaniye, kilim, halı gibi yumuşak şeyler getirip kalecinin olduğu yere seriyor. Yetkililerden tek isteğimiz buraya sentetik bir saha yapılmasıdır. Buradan çok yetenekli gençler çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.