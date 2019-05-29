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- maçından çarpıcı kareler

play-off final maçında 'u 2-0 mağlup eden 14 yıllık hasretin ardından 'e yükseldi. Karşılaşmaya her iki takım taraftarının yoğun ilgisi damga vururken Sakaryaspor taraftarı, farklı renklerde meşaleler yakarak yeşil zemine attı. Meşaleler nedeniyle stadı bir anda yoğun duman örtüsü kapladı ve karşılaşma bu sebeple geç başladı. İşte büyük bir heyecana sahne olan maçtan objektiflere yansıyan kareler...

Giriş Tarihi: 29.05.2019 00:16 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 00:25
Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçından çarpıcı kareler

, play-off final maçında 'u 2-0 mağlup ederek 'e yükseldi. Geçtiğimiz sezonu düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük bu sonuçla 14 yıllık hasrete son verdi. İşte büyük bir heyecana sahne olan maçtan objekfiflere yansıyan tüm kareler...

Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçından çarpıcı kareler

Karşılaşma gecikmeli başladı

ile 'ün karşılaştığı mücadele, sahaya atılan yabancı maddeler ve yakılan meşalelerin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle yaklaşık 12 dakika geç başladı.

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Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçından çarpıcı kareler

TFF 2'nci Lig play-off final maçında ile , Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin başlamasına dakikalar kala maraton ve güney kale arkası tribünlerinde yer alan Sakaryaspor taraftarları, farklı renklerde meşaleler yakarak yeşil zemine attı.

Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçından çarpıcı kareler

Meşaleler nedeniyle stadı bir anda yoğun duman örtüsü kaplarken, Mete Kalkavan da başlama vuruşunun bekletilmesini istedi.

Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçından çarpıcı kareler

Yaklaşık 12 dakikalık bir gecikme sonrası meşale dumanlarına rağmen karşılaşma başlatıldı.

Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçından çarpıcı kareler

taraftarlarının yaktığı meşaleler de renkli görüntüleri ortaya çıkardı.

Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçından çarpıcı kareler

Karşılaşmayı 69. dakikada Selçuk Alibaz ve 87. dakikada Ahmet Aras'ın attığı gollerle 2-0 kazanan 14 yıllık hasrete son verdi 'e yükseldi.

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