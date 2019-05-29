Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçından çarpıcı kareler

Fatih Karagümrük, TFF 2. Lig play-off final maçında Sakaryaspor'u 2-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Geçtiğimiz sezonu düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük bu sonuçla 14 yıllık hasrete son verdi. İşte büyük bir heyecana sahne olan maçtan objekfiflere yansıyan tüm kareler...