Salih Tuna, Trabzonsporlu Jose Sosa hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı...

Trabzonspor, Süper Lig'in geride kalan 11 haftasında topladığı 19 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan, Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde, 3. sırada yer alıyor. Bordo mavili ekibin bu noktaya gelmesinde kaptanı Jose Sosa'nın da etkisi büyük. Bu etki sadece saha içinde değil, saha dışında da kendisini gösteriyor. Arjantinli oyuncunun aidiyet duygusu herkes tarafından takdir topluyor. SABAH yazarı Salih Tuna da Jose Sosa ile ilgili dikkat çeken önemli bir yazı kaleme aldı. İşte Tuna'nın sözleri...