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  • Salih Tuna, Trabzonsporlu Jose Sosa hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı...

, Trabzonsporlu hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı...

, Süper Lig'in geride kalan 11 haftasında topladığı 19 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan, Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde, 3. sırada yer alıyor. Bordo mavili ekibin bu noktaya gelmesinde kaptanı 'nın da etkisi büyük. Bu etki sadece saha içinde değil, saha dışında da kendisini gösteriyor. Arjantinli oyuncunun aidiyet duygusu herkes tarafından takdir topluyor. SABAH yazarı da Jose Sosa ile ilgili dikkat çeken önemli bir yazı kaleme aldı. İşte Tuna'nın sözleri...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 09:41
Salih Tuna, Trabzonsporlu Jose Sosa hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı...

Trabzonspor, Süper Lig'in geride kalan 11 haftasında topladığı 19 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan, Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde, 3. sırada yer alıyor. Bordo mavili ekibin bu noktaya gelmesinde kaptanı Jose Sosa'nın da etkisi büyük. Bu etki sadece saha içinde değil, saha dışında da kendisini gösteriyor. Arjantinli oyuncunun aidiyet duygusu herkes tarafından takdir topluyor. SABAH yazarı da Jose Sosa ile ilgili dikkat çeken önemli bir yazı kaleme aldı. İşte Tuna'nın sözleri...

Salih Tuna, Trabzonsporlu Jose Sosa hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı...

Türkiye'ye gelen en iyi futbolculardan biridir Arjantinli . Hangi takım taraftarı olursa olsun her futbolseverin ortak görüşüdür bu.

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Salih Tuna, Trabzonsporlu Jose Sosa hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı...

Zaten kariyeri de ortada. Arjantin milli formasıyla 19 yaşında tanışmış; Bayern, Napoli, Atletico Madrid, Milan gibi bir yığın kulüpte top koşturmuş.

Salih Tuna, Trabzonsporlu Jose Sosa hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı...

Elan 34 yaşında, Trabzonspor'da kaptan, 8 numara. Jose Sosa, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde hemen her gün ulusal medyayı çiçeklendirmişti. Zaten 3 büyüklerde oynamayan futbolcu ağzıyla kuş tutsa "çiçek" olmaz.

Salih Tuna, Trabzonsporlu Jose Sosa hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı...

Sözgelimi, Trabzonspor Messi'yi transfer etse bir Falcao kadar Türk medyasında yer almaz. Bu halin en güncel örneği Sturridge transferidir. Neyse, konumuz tabela yazarı eyyamcılar sürüsü değil, geçelim.

Salih Tuna, Trabzonsporlu Jose Sosa hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı...

Sosa, malumunuz, Şenol Güneş'li Beşiktaş'ın şampiyonluğunda en büyük pay sahibi olmuştu. Ne ki futbolundan çok dedikodularla (karısının kaprisleri, çocukları, köpeği, ila ahir) gündeme getirildi.

Salih Tuna, Trabzonsporlu Jose Sosa hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı...

Aynı Sosa şimdi 'da öyle bir aidiyet duygusuyla oynuyor ki tarifi imkânsız. Tek cümleyle Sosa kimdir anlat deseler, "Arjantin'de doğan Trabzonsporlu futbolcu" derim. Ne Napoli ne Milan ne de Beşiktaş aklıma gelir.

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