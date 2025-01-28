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Haberler Galeri ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ: Bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:22 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:23

ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ: Bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselecek ilk 8 takım ve 9-24 sıralarında yer alarak play-off oynamaya hak kazanacak takımlar, 8. hafta maçlarının ardından belli olacak. Bu sezon beklenenden uzak bir performans sergileyen bazı kulüpler, Avrupa'ya veda etme riskiyle karşı karşıya. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçalr var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maç fikstürü...

ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ: Bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu hafta oynanacak karşılaşmalarla devam edecek ve 8. hafta maçlarının ardından grup aşamaları tamamlanacak. İlk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler play-off turunda mücadele ederek son 16'ya kalmaya çalışacak. Manchester City, Paris Saint-Germain, Sporting Lizbon, Benfica ve PSV Eindhoven gibi önemli takımlar, bu hafta alacakları sonuçlarla Avrupa macerasına erken veda edebilir. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçalr var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ: Bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçları aynı gün ve aynı saatte düzenlenecek. Müsabaklar 29 Ocak Çarşamba akşamı TSİ ile 23:00'te başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden naklen canlı yayınla ekranlara gelecek.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ: Bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 8. HAFTA FİKSTÜRÜ
23:00 B.Dortmund - Shakhtar Donets

23:00 B.Leverkusen - Sparta Prag

23:00 Aston Villa - Celtic

23:00 Inter - Monaco

ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ: Bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

23:00 Juventus - Benfica

23:00 Sturm Graz - Rb Leipzig

23:00 Lille - Feyenoord

23:00 Salzburg - Atletico Madrid

ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ: Bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

23:00 B.Münih - Slovan Bratisla

23:00 Sporting Cp - Bologna

23:00 Manchester Cit - Club Brugge

23:00 Psv Eindhoven - Liverpool

23:00 Stuttgart - Psg

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