ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ: Bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu hafta oynanacak karşılaşmalarla devam edecek ve 8. hafta maçlarının ardından grup aşamaları tamamlanacak. İlk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler play-off turunda mücadele ederek son 16'ya kalmaya çalışacak. Manchester City, Paris Saint-Germain, Sporting Lizbon, Benfica ve PSV Eindhoven gibi önemli takımlar, bu hafta alacakları sonuçlarla Avrupa macerasına erken veda edebilir. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçalr var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...