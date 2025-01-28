Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
14:23
ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ: Bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselecek ilk 8 takım ve 9-24 sıralarında yer alarak play-off oynamaya hak kazanacak takımlar, 8. hafta maçlarının ardından belli olacak. Bu sezon beklenenden uzak bir performans sergileyen bazı kulüpler, Avrupa'ya veda etme riskiyle karşı karşıya. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçalr var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maç fikstürü...