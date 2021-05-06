Dünya Futbolunun en prestijli turnuvalarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final ateşi yanmaya devam ediyor. Rakiplerini bir bir eleyerek finale çıkan Manchester City ile Chelsea, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2021 yılının Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmak için kozlarını paylaşacak. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2021 Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili detayları öğrenmek isteyen futbolseverler Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yoğun olarak yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusu yanıtları ve devler liginden tüm son dakika haberleri.